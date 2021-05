Edison Flores se lució con una asistencia notable este sábado en la visita del DC United al Columbus Crew por la cuarta jornada de la MLS. El mediocampista peruano demostró astucia para habilitar a Ola Kamara y poner emoción a la recta final del partido, sin embargo su equipo cayó 3-1 en el Mapfre Stadium.

A los 82 minutos, ‘Orejas’ se tomó un instante cerca a la medialuna del área y sombreó el esférico de manera brillante para pasarlo entre la línea defensiva rival, dejando sin marca al delantero noruego frente al arco. Kamara no desperdició el pase y definió cruzado para decretar el 2-1 parcial en el marcador.

Este tanto dio vida al DC United que se lanzó en búsqueda del arco rival, pero un nuevo autogol, esta vez de Jose Antonio Alfaro a los 83′ acabó con las esperanzas del equipo de Flores. Previamente, Lucas Zelayaran de tiro libre a los 20′ y un gol en propia puerta de Frederic Brillant (63′) habían puesto la cuenta 2-0 a favor de Columbus Crew.

Volante es el cerebro del DC United. (Foto: Getty Images)

A pesar de la derrota, la prensa destacó el trabajo del seleccionado que jugó como segundo delantero y fue el más castigado por la defensa rival. En las cuatro fechas que van de torneo, el técnico argentino Hernán Losada utilizó a ‘orejas’ como volante central, volante por banda y como acompañante del nueve, pero el DT ya se dio cuenta que donde mejor rinde Flores es como acompañante del punta.

‘Orejas’ lleva 360 minutos en el torneo y de a pocos se va acercando a su mejor versión. La de ayer fue su primera asistencia y se esperan muchas más, ya que para los aficionados es el jugador franquicia del club. El ex jugador de Universitario tiene contrato hasta 2023 y ya dijo que no piensa moverse de la MLS porque se siente cómodo.

El torneo no empezó bien para el DC. Un sólo triunfo en la primera fecha ante el New York City y tres derrotas consecutivas, es muy poco bagaje para un cuadro que ya el año pasado tampoco hizo una buena campaña. Si bien es cierto no llegaron refuerzos importantes, la base del plantel es la misma y se confía en una recuperación.

En la próxima jornada, el DC United que marcha undécimo con tres puntos en la conferencia Este, jugará con el Chicago Fire que viene de perder 2-0 con Philadelphia y todavía no sabe lo que es ganar en el torneo. La ocasión para la reivindicación del cuadro de Flores para servida.

TE PUEDE INTERESAR