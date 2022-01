La integración de Edwin Cardona a los entrenamientos de Racing Club, su nuevo equipo tras dejar Boca Juniors, no fue este miércoles, como estaba programado. Su presencia en la ‘Academia’ deberá esperar, después de que el colombiano dé positivo en una prueba de COVID-19 recientemente.

“Se informa que Edwin Cardona, recientemente incorporado a la institución, fue testeado por haber sido contacto estrecho de un caso de coronavirus y el resultado del análisis arrojó resultado positivo. El futbolista permanecerá aislado hasta recibir el alta médica”, informó el club argentino en un parte médico, difundido en redes sociales.

Cardona llegó a Argentina el lunes tras unos días de descanso en Colombia. Conocida la decisión del ‘Xeneize’ de no ejercer la opción de compra, Racing Club se interesó en él y acordó su llegada. Además de su primera sesión bajo las órdenes de Fernando Gago, el cafetero sería presentado oficialmente. No obstante, el evento también se pospuso.

“Me hablaron maravillas del club, varios compañeros me hablaron al Instagram. Con Gio (Moreno) también tengo muy buena relación, estábamos en Colombia y nos reuníamos mucho y la verdad que me ilusionó por lo que me dijeron. También, por lo que se veía cuando estábamos acá en Argentina, muy contentos, porque cuando íbamos a ese estadio se sentía la euforia. Es lindo vivir el fútbol así, es un gran club”, declaró Cardona al arribar a tierras argentinas.

A Cardona, hasta el momento, se suman los defensas Facundo Mora y Gonzalo Piovi, los delanteros Gabriel Hauche, Enzo Copetti, Alexis Cuello y Tomás Chancalay, como nuevas incorporaciones de Racing Club, que deberá afrontar la Copa Sudamericana el 2022.