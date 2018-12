Edwin Oviedo: Este directivo sería el nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol |VIDEO |FOTOS  

Se sienta en el sillón más grande de la Videna. Tras la detención preliminar de Edwin Oviedo , Presidente de la FPF , implicado en el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', en este contexto el encargado de asumir el cargo es el primer vicepresidente Agustín Lozano , según los estatutos en la Videna.



"Si pasara algo con mi persona, asumiría el vicepresidente ( Agustín Lozano). Es una persona de la liga departamental, quien tomaría esta responsabilidad", señaló Edwin Oviedo en una entrevista para Canal N.



Asimismo, los estatutos de la FPF establecen que "En caso de ausencia, licencia o impedimento del presidente, lo reemplazar el vicepresidente de mayor antigüedad en el cargo, o si ambos tienen la misma antigüedad, lo haría el de mayor edad", tipifica el artículo 45 en su capítulo número II.



Agustín Lozano cumpliría con estos requisitos para reemplazar a Edwin Oviedo en el cargo más alto de la FPF. El directivo se quedaría en el cargo hasta finales del 2019 y convocaría nuevas elecciones para el 2020.



Agustín Lozano

Agustín Lozano no es un personaje nuevo en la FPF. Lleva 15 años como presidente de la Liga Departamental de Lambayeque. Estuvo ligado a Juan Aurich de Chongoyape, y fue dirigente de Manuel Burga (2007 y 2019).



Actualmente, tiene una investigación por presunta colusión en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque. Ese impase no impidió que Agustín Lozano postule al gobierno regional de Lambayeque en las últimas elecciones, con su partido de siempre, APP , campaña con la que no tuvo éxito.