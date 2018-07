Edwin Oviedo sobre Juan Carlos Oblitas: "No va a renunciar, pero me pidió declarar sobre audios" El presidente de la FPF se reunió con Juan Carlos Oblitas y señaló de que hablaron de los avances en la renovación de Ricardo Gareca y no de una posible renuncia.

Edwin Oviedo contó que estuvo reunido el último jueves con Juan Carlos Oblitas. (USI) Edwin Oviedo contó que estuvo reunido el último jueves con Juan Carlos Oblitas. (USI)