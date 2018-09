Edwin Oviedo: Presidente de la FPF entregó su pasaporte a la fiscalía del Callao | VIDEO | FOTOS

Edwin Oviedo , quien anunció que no viajará con la selección peruana a los amistosos de Holanda y Alemania, sabe que tiene la espada de la justicia siguiéndole los pasos y por eso ha decidido ponerse a disposición de la justicia entregando su pasaporte, como una muestra de no tener intención de abandonar el país.



Edwin Oviedo protagonista de audios con el juez supremo, César Hinostroza , también investigado por la Fiscalía de la Nación, aclaró su posición frente a las acusaciones sobre su persona. "Con el objetivo de acreditar mi colaboración con la investigación preliminar fiscal a su cargo hago entrega del Pasaporte N° 116225226 del que soy titular y que vence el 20 de diciembre del 2021", dijo el mandamás de la selección peruana



"De esta forma reitero mi ya referida intensión de esclarecer los hecho en los que haya sido involucrado y demostrar que no tengo ninguna vinculación con algún hecho de relevancia penal", agregó Edwin Oviedo quien entregó este documento que fue recepcionado por la mesa de partes de la Fiscalía.



Edwin Oviedo , es investigado como presunto cabecilla de la organización criminal "Los wachiturros de Tumán", también es acusado de haber pagado 5 mil dólares y regalar viajes para ver a la selección peruana a Rusia 2018, al juez supremo César Hinostroza a cambio de supuestos favores judiciales.