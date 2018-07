Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confesó en una carta abierta su verdadera relación con el empresario Antonio Camayo , hoy detenido por el Ministerio Público por ser protagonista de audios junto al juez supremo, César Hinostroza.



"Conocí al señor Antonio Camayo y su familia hace más de 30 años, pero perdimos contacto hace buen tiempo. Hace unos años retomamos esta relación cordial. Coincidimos en la procesiones del Señor de Muruhuay y en el cumpleaños de su señora madre en enero de este año. Nunca tuve sospechas de las acusaciones que hoy se le imputan", dijo el presidente de FPF.



Asimismo, Edwin Oviedo señaló que el señor Camayo hizo mal uso publico de su nombre. "Lamento el el uso no autorizado de mi nombre por cualquier persona y en cualquier circunstancia para tratar temas que no fueron de mi conocimiento Al escuchar los 'CNM Audios' he descubierto que Antonio Camayo usó mi nombre y nuestra relación con fines que no comparto", agregó.



"Descarto haber ofrecido o brindado viajes, entradas a partidos, alojamiento o cualquier otro beneficio impropio a jueces o fiscales u otras autoridades con la finalidad de recibir contraprestaciones", señala la carta de Edwin Oviedo mencionado en más de una ocasión en las conversaciones entre Antonio Camayo y el juez César Hinostroza.



"Entre las autoridades de todos tipo con las que he conversado el juez supremo César Hinostroza es una de las personas con las que pude haber conversado por teléfono en estas circunstancias. Espero que la prensa publique cuando antes cualquier nuevo audio en el que se mencione mi nombre o aparezca mi voz, para que quede demostrado que en ninguna circunstancia cometí actos indebidos", aseveró Edwin Oviedo.



Asimismo, el presidente de FPF asumió un compromiso en caso se le encuentre responsabilidad en este caso. "Me comprometo públicamente a presentar mi renuncia irrevocable si soy declarado culpable de delitos graves por el Poder Judicial en instancias definitivas o si se comprueba que he realizado actos impropios en perjuicio de la FPF", mencionó entre sus reflexiones finales.