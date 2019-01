Egidio Arévalo Ríos: "Tengo un desafío con la Copa Sudamericana y el torneo local" |VIDEO |FOTOS 

El uruguayo Egidio Arévalo Ríos firmó contrato y por la tarde fue oficializado como nuevo jugador de Deportivo Municipal. El popular 'Cacha' reconoció que lo entusiasma jugar la Copa Sudamericana y ambiciona ganar el le torneo local, como se lo ha hecho saber a los directivos del cuadro edil.



"A lo largo de mi carrera uno se traza metas y quiere lograr cosas importantes en el club en el que está. Esta es una linda posibilidad que se me presentó, vamos a jugar la Copa Sudamericana, es un desafío importante tanto en lo personal como en lo grupal, vamos a iniciar de la mejor manera posible", dijo el nuevo refuerzo de Deportivo Municipal.



Egidio Arevalo Ríos, quien llevaría la cinta de capitán en el cuadro edil, habló sobre su actualidad. "Jugué hasta hace poco Copa Libertadores, me tocó jugar en Paraguay, si bien no nos fue de la mejor manera estuve en actividad. Vengo de la mejor manera, con mucha disposición y a defender de la mejor manera a esta institución que me abre las puertas", agregó.





Egidio Arévalo Rios fue presentado en Deportivo Municipal.

El dos veces mundialista se entusiasma por el profesionalismo con el que se esta manejando el club y confesó su amistad con un jugador de la selección peruana. "Se está haciendo contrataciones y eso demuestra las aspiraciones a nivel internacional. He conversado con Pedrio Gallese, es un gran amigo y me ha hecho varias recomendaciones", añadió.



La altura, el calor y el frío son obstáculos sin importancia para el volante charrúa. "Estuve mucho tiempo en México así que estoy adaptado al tema de la altura, no tengo problemas, he jugado en eliminatorias también en Bolivia y Ecuador", finalizó.