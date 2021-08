Existen distintas actividades de cardio que puedes realizar en un gimnasio: spinning, trotar en la corredora, HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad), elíptica, saltar la soga, entre otras. Todas estas aportan beneficios a tu organismo si las saber ejecutar de la forma adecuada. ¿Qué errores puedes cometer al hacer cardio?

Errores al hacer cardio en el gimnasio

1. No planificar tu rutina

El cardio no debe ser una actividad que realices porque te provoca y listo. Como cualquier rutina deportiva, el cardio debe formar parte de tu planificación y debe estar marcado por una meta a conseguir. Puedes agregarlo a tu entrenamiento como complemento de tu rutina de musculación, por ejemplo.

2. Elegir el mismo ejercicio

Si sueles hacer cardio en casa o en el gimnasio, puede que siempre elijas la misma máquina. Tal vez porque te gusta mucho el ejercicio o por costumbre, simplemente. Lo cierto es que no es lo más recomendable, ya que tu cuerpo se adapta a las exigencias de la misma máquina y ya no le costará trabajar en ella. Esto podría generar que la quema de calorías sea cada vez menor.

3. Hacer cardio en ayunas

Cuando vas a realizar ejercicios de mucha intensidad, necesitas combustible. Si te exiges mucho sin haber comido algo, no solo sufrirás en tu rendimiento, sino que también puedes perder masa muscular.

4. Usar el cardio para contrarrestar tus comidas

Hacer ejercicios de cardio no te ayudará a combatir los excesos alimenticios. Si comes más, no tienes que aumentar tus entrenamientos. Si lo haces, el crecimiento muscular se retrasará y tu cuerpo se podría perjudicar por el sobreentrenamiento y las lesiones.

5. Descansar incorrectamente

Sin un buen descanso, no conseguirás tus objetivos. Si entrenas durante toda la semana, deberás incluir en tu planificación al menos un día de descanso. Es importante darle tiempo a los músculos para que puedan recuperarse correctamente.

