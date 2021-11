Cuando parecía que todo era positivo para el Barca por la llegada de Xavi Hernández y el retorno de Dani Alves, se cierra una posibilidad que anhelaba Joan Laporta. Raheem Sterling es unos de los nombres que más suena para su llegada al FC Barcelona, sin embargo, el Manchester City tiene cero intenciones de dejar salir a su futbolista en enero de 2022.

Ya sea en forma de un traspaso definitivo o solo a préstamo hasta final de temporada, en Etihad Stadium han decidido cerrarle la puerta al extremo inglés. Si bien Raheem Sterling no es un indiscutible para Josep Guardiola en este 2021-22, en el City creen que es importante en el equipo y que su presencia podría ser determinante en la recta final de temporada. He ahí la necesidad de retenerlo a pesar de que el propio jugador deslizó la posibilidad de cambiar de aires en enero.

“Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento. Debería aprender un idioma. Me gusta bastante el acento francés y el español”, indicó hace unos días el futbolista inglés de raíces jamaiquinas en entrevista con Business of Sport of US Summit.

En lo que respecta a Josep Guardiola, el entrenador catalán afirmó hace un par de semanas en conferencia de prensa que no se opondrá a la salida de ninguno de sus jugadores. Si no están contentos, tienen las puertas abiertas para buscar otro destino. Sin embargo, su opinión parece no ir en la misma línea que de la directiva.

“Lo que quiero es que Raheem y todos estén contentos. Tienen que estar encantados de estar en el club. Si no lo están, pueden tomar la decisión que más les convenga. Lo entiendo totalmente. Yo fui jugador y quería jugar siempre, así que esto no es una excepción”, dijo Guardiola.

Semejante panorama obliga al Barcelona a buscar a otro jugador en el mercado de fichajes. Solo con Ansu Fati y Ousmane Dembélé como extremos netos, en Camp Nou necesitan de otro crack para la posición.

Sterling está valorizado, según el portal Transfermarkt, en 90 millones de euros. El internacional con Inglaterra, además de extremo por las bandas, también puede actuar como mediapunta.