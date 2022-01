Ecuador vs Brasil EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE La ‘Tricolor’ busca su boleto al próximo mundial este jueves cuando reciba en la altura de Quito a la ‘Canarinha’, ya clasificada, y que llega al reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022 con la única exigencia de no romper su impresionante récord en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El duelo está pactado para las 16:00 (hora local) y la transmisión puedes seguirla en El Canal del Fútbol para territorio ecuatoriano y si estás en Perú, puedes verlo desde Movistar Deportes.

El cuadro norteño logró en última hora que el Comité de Operaciones de Emergencia de Ecuador (COE nacional) aprobara la solicitud de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en tener presencia de público y se aceptó que para el duelo ante el Scratch se permita un aforo de 50% en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú 4:00 p.m.

Colombia 4:00 p.m.

Ecuador 4:00 p.m.

Brasil 6:00 p.m.

México 3:00 p.m.

Bolivia 5:00 p.m.

Venezuela 5:00 p.m.

Estados Unidos 5:00 p.m.

Argentina 6:00 p.m.

Uruguay 6:00 p.m.

Paraguay 6:00 p.m.

Chile 6:00 p.m.

España 10:00 p.m.

¿Dónde ver transmisión Ecuador vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Ecuador: Canal del Futbol

Canal del Futbol Brasil: Canais Globo, Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Perú: Movistar Play, Movistar Deportes Peru

Movistar Play, Movistar Deportes Peru Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go

Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go Colombia: Caracol TV, Caracol Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Sky HD, Blue To Go Video Everywhere España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Fubo Sports Network Uruguay: VTV+

Venezuela: TLT Play

¿Cómo ver El Canal del Fútbol EN VIVO el Ecuador vs Brasil por Eliminatorias?

El Canal del Fútbol es el canal oficial de la selección de Ecuador. En esta señal podrás disfrutar todos los partidos de la Tri, Eliminatorias Qatar 2022 y mucho más. También puedes seguir de forma exclusiva la Copa Ecuador. Solo debes entrar al canal de YouTube (disponible en PC, móvil y smartv), con una suscripción mensual de $6.99 al canal de membresías de EL CANAL DEL FÚTBOL.

¿Cómo descargar ECDF app para ver el Ecuador vs Brasil?

Si quieres seguir en vivo la señal de El Canal del Fútbol, deberás ingresar al sitio oficial (https://elcanaldelfutbol.com). Luego deberás ir al enlace donde dice “Regístrate” y a continuación ingresa los datos del formulario y haz clic en el botón “Registrarse”, le llegará un correo de verificación con un enlace indicando que debe hacer clic en el mismo, una vez hecho esto, estará registrado.

Alineaciones probables del Ecuador vs Brasil

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Alan Franco, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata; Enner Valencia y Michael Estrada.

Brasil: Alisson; Emerson, Éder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Rafinha, Philippe Coutinho; Vinicius Júnior y Matheus Cunha.

Ecuador vs Brasil: últimos resultados en Eliminatorias

Fuera del compromiso entre ambas selecciones en la primera ronde de las Eliminatorias Qatar 2022, donde Brasil se impuso en casa 2-0, se han jugado otros 10 encuentros por las clasificatorias sudamericana, donde el ‘Scratch’ consiguió 6 victorias y la ‘Tri’ sumó 2 triunfos. También hubo dos empates. En el 2021 ambas selecciones también se vieron las caras, esa vez, jugaron por la Copa América, con Brasil de anfitrión, y empataron 1-1 en la ultima fecha del grupo B.