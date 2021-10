Ver El Canal del Fútbol EN VIVO el partido Ecuador vs. Venezuela ONLINE el juego por la jornada 5 de las Eliminatorias Qatar 2022, este domingo 10 de octubre desde las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de GOLPERU, El Canal del Fútbol y La Tele Tuya. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el objetivo de conseguir una nueva victoria para acercarse al sueño mundialista, Ecuador visitará a Venezuela, que prácticamente no tiene margen de error en casa, si quiere mantener la ilusión. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de la UCV.

La ‘Tri’ escaló hasta el tercer lugar en la tabla de clasificaciones con dieciséis puntos al ganarle a Bolivia y tendrá que buscar un resultado similar para afianzar su clasificación al Mundial.

El encuentro debió disputarse en marzo pasado, pero fue suspendido por la pandemia del coronavirus, y también por la falta de apoyo por parte de los clubes europeos, que se negaron a ceder a sus jugadores a las selecciones sudamericanas por el temor al contagio de la COVID-19.

¿Cómo llegan Ecuador vs Venezuela al partido?

El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, convocó el viernes al defensa derecho José Hurtado, del Independiente del Valle, en reemplazo de Byron Castillo, quien sufrió una lesión el jueves ante Bolivia.

Otra duda para el partido ante Venezuela, es el atacante Gonzalo Plata, que tuvo una molestia física desde el comienzo del encuentro con Bolivia, que disminuyó en gran medida su nivel futbolístico.

Alfaro no ha decidido aún si mantendrá al debutante portero Moisés Ramírez de 21 años, o si retornará al arco el experimentado Alexander Domínguez.

Por su parte, Venezuela se aleja cada vez más de la clasificación a Catar 2022, al sufrir otro revés contra Brasil el jueves, con lo que se mantiene en el último lugar de la tabla de clasificaciones, con cuatro puntos.

La ‘Vinotinto’ contará nuevamente con el seleccionador interino, Leonardo González, quien tomó las riendas tras la renuncia del técnico portugués José Peseiro tras más de un año sin percibir su sueldo.

Venezuela informó que el defensa Joshua Mejía, del Beitar Jerusalén, será baja para esta jornada por presentar una fractura del olécranon izquierdo. Mientras que el delantero Sergio Córdova y su equipo F.C. Augsburgo solicitaron su regreso a Alemania, por “motivos personales”.

Los jugadores Francisco La Mantia y Richard Celis se incorporaron a la concentración de la ‘Vinotinto’ en sustitución de estas bajas.

Ecuador vs. Venezuela: probables alineaciones

Venezuela: Wuilker Fariñez, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancelor, Junior Moreno, Adalberto Peñaranda, Fernando Aristeguieta, Ronald Hernández, Yeferson Soteldo, Darwin Machís, John Murillo y Eric Ramírez. DT: Leonardo González.

Ecuador: Moisés Ramírez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Gonzalo Plata, Enner Valencia y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Venezuela EN VIVO y cómo verlo?

México - 3:30 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 3:30 p.m. - GOLPERU

Ecuador - 3:30 p.m. - El Canal del Fútbol

Colombia - 3:30 p.m. - Caracol

Bolivia - 4:30 p.m. - Tigo Sports

Venezuela - 4:30 p.m. - La Tele Tuya

Paraguay - 4:30 p.m. - Tigo Sports

Chile - 5:30 p.m. - TNT Sports

Argentina - 5:30 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 5:30 p.m. - VTV

Brasil - 5:30 p.m. - SporTV 3, Canais Globo, NOW NET y Claro

España - 10:30 p.m. - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

¿Cómo ver El Canal del Fútbol EN VIVO el Ecuador vs Venezuela de Eliminatorias Qatar 2022?

Para no perderte en directo el Ecuador vs Venezuela por medio de El Canal del Fútbol de Ecuador puedes registrarte en la página web de dicho medio y tras ello acceder a través de ‘Canal Premium’. El precio es de 6 dólares y te permitirá ver estos contenidos:

90 partidos de Eliminatorias Qatar 2022

77 partidos de la Copa de Ecuador

Amistosos de la selección ecuatoriana

Copa Argentina

Torneos internacionales

¿Cómo descargar ECDF para ver las Eliminatorias por tu celular?

El Canal del Fútbol es la app oficial y exclusiva que transmite los partido de la selección de Ecuador. A través de esta aplicación puedes disfrutar todos los encuentro de Ecuador, Eliminatorias sudamericanas y mucho más.

Con información de EFE.