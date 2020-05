Por: Mr. Chipi

Se les conoce como empresarios, representantes o mánagers y llevan en el fútbol muchos años. Como en la vida los hay buenos, regulares y malos, los que solo ven su bolsillo y poco o nada les importa el jugador. Con uno de estos se cruzó Juan Carlos Oblitas el año 1975.

El ‘Ciego’ estaba en su mejor momento. Semifinalista de la Copa Libertadores con la ‘U’ y titular indiscutible en la selección peruana, con la que estaba por disputar el pase a la final de la Copa América ante Brasil. El zurdo tenía como sueño jugar en Europa y por eso, cuando un empresario extranjero le dijo que tenía una propuesta de un club de España, no lo pensó dos veces y aceptó a pesar de tener ofertas de Argentina y México.

El puntero llegó al Elche, un equipo de media tabla donde el entrenador era el veterano argentino Néstor Raúl Rossi. La primera toma de contacto entre jugador y DT fue extraña. “¿Qué tal peruano? Tu empresario no vino contigo, ¿no te dijo nada?’’, le preguntó. El puntero no sabía qué quería decirle el ‘Pipo’, como se conocía al entrenador, y fue al vestuario a cambiarse. En los siguientes días, cuando técnico y jugador se cruzaban, el ‘gaucho siempre insistía: “¿Cuándo viene el que te trajo aquí?”.

Llegó el día del debut y el rival no era otro que el Barcelona de Neeskens, Cruyff y Hugo Sotil. Oblitas jugó los 90 minutos, pero su equipo perdió 3-2 con doblete’ del ‘Cholo’ para los azulgranas. La crítica le dio una buena calificación a la actuación de Juan Carlos y él se sintió bien en la cancha, por lo que creyó que en la siguiente jornada sería otra vez titular. Pero cuando el martes el estratega empezó a preparar el equipo para el próximo partido, mandó al ‘Ciego’ a trabajar con los suplentes. El hoy gerente de selecciones no entendió nada, pero aceptó.

Esa semana Rossi no lo puso ni de suplente y el ‘incaico’ se empezó a preocupar porque faltaba poco para jugar contra el ‘Scratch’ y quería llegar con fútbol a esos partidos de la ‘blanquirroja’. Por eso, luego de otra derrota del Elche, se acercó donde ‘Pipo’ y le dijo: “Profesor, hay algo que no entiendo. ¿Por qué pasé de titular a no ser ni suplente? ¿Qué hice mal?”. El DT lo miró y se la soltó: “Tú no has hecho nada mal, pibe. La verdad, no te conocía ni sabía cómo jugabas, pero el que hizo las cosas mal fue tu empresario, que tenía que mandarme un dinero por traerte aquí y no cumplió. Por eso no jugarás hasta que cancele lo que debe”.

El peruano se quedó sorprendido y le respondió: “Si es así, me regreso a Perú. Yo creía que usted me había pedido”. Al día siguiente, el atacante rescindió su contrato y regresó a Lima para jugar ante los brasileños. Fue titular, destacó y finalmente ganó la Copa América con la selección. Como brilló en los partidos claves, le volvieron a llegar ofertas, ya no de Europa, pero sí de México, del Veracruz.

En 1980 recién pudo cumplir el sueño de jugar en el ‘Viejo Continente’. Se fue al Seresien de Bélgica, donde destacó por cuatro años, y ya no lo llevó un empresario trafero.