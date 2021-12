En la temporada 2020, José Mourinho dirigió al Tottenham. Aunque su paso no es muy recordado en cuanto a resultados, el técnico dejó un gran recuerdo a un periodista macedonio, y también al mundo del fútbol.

Tras finalizar una conferencia de prensa en Macedonia, correspondiente a un partido de Europa League en ese país, un periodista estuvo decepcionado por no poder realizar su pregunta. José Mourinho se percató de la incomodidad del periodista. El técnico pidió que realice su consulta.

El periodista de nombre Igor tomó el micrófono y dijo: “Tengo que preguntarle algo de parte de mi padre. Saludos de su parte, que está ahora en el cielo. En una ocasión cuando ya estaba enfermo me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de verte, te pidiera una foto contigo, porque siempre me había dicho que me crió fijándose en ti”.

“Esa foto la encuadraré y la pondré en su lugar de descanso eterno. Así que, si el partido va bien para ti y tu equipo, ¿me dejarías hacer eso?”, añadió el periodista, esperando una respuesta afirmativa.

Mourinho no tuvo problemas en aceptar foto pedida por el periodista, que quería rendir homenaje a su padre.

Mourinho respondió: “La foto no tiene nada que ver con el resultado. La foto está hecha, la haremos. Si puedes verte con nosotros antes del partido o en el hotel, quizá será más fácil. Si es después del partido, pues después del partido, pero no tiene nada que ver con el resultado. Y para mí es un honor a tu padre. Y respeto que sienta tanto por mí. No me lo merezco, pero muchas gracias”.

TE PUEDE INTERESAR