Sergio ‘Kun’ Agüero no pudo ayudar a su equipo Manchester CIty a que consiga el título de la Champions League. Y es que tras caer su equipo por 0-1 ante Chelsea gracias al tanto de Havertz al término del primer tiempo no pudiéndole dar vuelta. El extremo argentino fue una de las opciones de ataque en la segunda mitad, pero no tuvo oportunidades para anotar.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City decidió hacer ingresar a Sergio ‘Kun’ Agüero al minuto 77 por Raheem Sterling, sin embargo, como lo mencionamos líneas arriba, no pudo ayudar a su equipo a que consiga el empate y pueda intentar soñar con el título de la Champions League.

Tras el pitazo final, Sergio ‘Kun’ Agüero no pudo evitar llorar. Las emociones lo embargaron y se quedó en el área ‘blue’ con lágrimas en los ojos mientras observaba cómo los futbolistas del Chelsea celebraban.

Finalmente, este fue último partido de Sergio Agüero con la camiseta de Manchester City. El argentino dejará el club luego de 10 temporadas, donde consiguió siete trofeos de Premier League. Lo único que le quedó pendiente fue el anhelo de levantar la Champions League.

