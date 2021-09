Regresó por todo lo alto. Luego de 322 días de baja por lesión, el delantero del Barcelona, Ansu Fati, reapareció con un gol que fue celebrado por los hinchas de las cuatro tribunas del Camp Nou. El futbolista de 18 años no contuvo la alegría y tras celebrar el golazo con sus compañeros corrió hacia las gradas del estadio para abrazar a una persona que fue vital en el proceso de su recuperación durante casi un año.

Se trata del médico Lluís Til, responsable de los servicios médicos del FC Barcelona y quien estuvo en todo momento velando por la mejoría del joven deportista. El pasado el 7 de noviembre del 2020, el popular ‘Fati’ sufrió una rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda durante un partido contra el Betis. En un principio se dijo que estaría de baja por cuatro meses, pero se prolongó por casi once.

“Estoy muy feliz por la victoria y volver a jugar con los aficionados que ya llevaba mucho tiempo sin poder disfrutar de ello. Estoy feliz por la victoria y por volver. Gracias a mi familia y los doctores a quienes agradezco todo lo que hicieron por mi durante estos meses. Ahora a seguir entrenando, compitiendo y ganar minutos”, señaló el atacante quien jugó con la camiseta ‘10′.

La joven estrella también saludó a su familia que se encontraba en la tribuna, entre ellos su padre, quien no contuvo la emoción y echó a llorar. El hombre fue el soporte de Ansu Fati durante las cuatro intervenciones quirúrgicas a la que fue sometido a su corta edad.

¿Pleito en el servicio médico?

Hace una semana, el técnico Ronald Koeman manifestó su malestar y desconfianza por el equipo médico del Barcelona debido a que no estarían realizando diagnósticos certeros en las lesiones que sufren los futbolistas y en la evolución de sus dolencias. El caso que habría colmado la paciencia del neerlandés fue la baja de Martin Braithwaite, quien fue operado y estará fuera de la cancha por cuatro meses.

“Los médicos no han acertado con el diagnóstico de sus molestias y los preparadores físicos no han detectado que la rehabilitación no marchaba bien”, indicó al diario ABC una fuente cercana al estratega.