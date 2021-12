Han pasado más de dos meses, pero el jugador Joaquín Montecinos se animó a contar un detalle que vivió con Luis Advíncula. La selección peruana se enfrentó a Chile en el Estadio Nacional el 7 de octubre por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El duelo se lo llevó la ‘Blanquirroja’, sin embargo el lateral de Boca Juniors decidió felicitar al futbolista del Audax Italiano por su debut con ‘La Roja’.

En aquella noche, la selección peruana venció 2-0 a Chile con goles de Christian Cueva y Sergio Peña. En este duro clásico, le tocó ingresar a Joaquín, quien reemplazó a Jean Meneses a los 65′, justo 1 minuto después del segundo gol peruano.

Montecinos tuvo que enfrentar a Luis Advíncula por la banda derecha, y por momentos lo complicó al lateral, que al final del partido, felicitó al jugador de ‘La Roja’ por su debut.

Según lo que cuenta el futbolista nacido en Colombia, esto fue lo que le dijo el ‘Rayo’:“Advíncula es una máquina, me felicitó por lo que había hecho en ese partido. Me dijo que no todos pueden pasárselo. ‘Te felicito, chileno’”, contó Montecinos para TNT Sports.

El llamado a la selección de Chile

Montecinos tiene nacionalidad colombiana, dado que nació allá, sin embargo, el jugador del Audax Italiano confesó que “si Chile no me llamaba por ningún motivo a la Selección, iba a Colombia. Pero de lo contrario no iba. Si me dan a elegir entre los dos, voy por Chile”.