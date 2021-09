Tras participar de la fecha triple de las Eliminatorias con la selección de Colombia, el atacante Radamel Falcao llegó a Madrid para unirse a su nuevo club, el Rayo Vallecano. El popular ‘Tigre’ no jugará mañana ante Levante, por La Liga, ya que aún no ha sido presentado y no ha podido entrenar con sus compañeros. De esta manera deberá esperar hasta el próximo sábado 18 de setiembre para debutar en el duelo contra el Getafe.

“No puede jugar mañana, no le da tiempo a llegar ni a tener un entrenamiento con sus compañeros. Esperemos que pueda debutar contra el Getafe si lo considera el cuerpo técnico”, detalló el presidente del club español, Martín Presea.

Luego de pisar tierras españolas, Falcao habló con la prensa de ese país y comentó sobre este nuevo reto en su carrera deportiva. “En este momento de mi carrera es una gran oportunidad y volver a LaLiga también me parecía muy interesante. Ojalá pueda jugar el próximo fin de semana”, dijo.

El director deportivo de Rayo Vallecano, David Cobeño, reveló detalles del fichaje del colombiano y señaló lo que esperan del deportista en el club. “Parecía algo inalcanzable, pero gracias al esfuerzo que ha hecho Radamel y al esfuerzo que ha hecho el club, hemos podido concretar su fichaje. “Lo que buscamos es que nos dé ese plus de gol, porque siempre en los equipos en los que ha estado ha metido muchos goles y estoy seguro de que en Vallecas va a seguir con esa dinámica”, aseguró.