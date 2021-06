En el fútbol cuando una selección viene logrando cosas importantes se le comienza a exigir el doble y eso es lo que pasa con la selección peruana. Y es claro que en este deporte pasional, el hincha quiere ver a su país en un mundial y más cuando se viene trabajando en un proceso desde hace 6 años. Perú al mando de Ricardo Gareca en 5 partidos solo sumó un punto y el sueño al Mundial Qatar 2022 se hace cada vez más lejano.

La noche del jueves, la selección peruana fue superada tanto en el aspecto táctico, físico y mental ante Colombia. El resultado fue una goleada 3-0 a favor de la selección cafetera. Ahora, este martes, Perú irá a Quito para medirse ante Ecuador e intentar dar el golpe como la Eliminatoria anterior, donde ganamos 2-1 y rompimos una racha negativa en ese estadio que nos acercó al Mundial de Rusia 2018. ¿Será el punto de quiebre para salir de este mal momento que nos encontramos? Un día después la reflexión de los muchachos vía sus redes sociales comienza a pensar que es así. Y es que estos chicos devolvieron a Perú al Mundial luego de 36 años. Entonces, porque no creer en ellos.

¿Cómo le fue a Perú en la pasadas Eliminatorias hasta la fecha 7?

Hacer comparaciones siempre es algo odioso. Sin embargo, tenemos que comparar el desempeño de Ricardo Gareca en las pasadas Eliminatorias hasta la fecha 7 para conocer como nos fue y compararlo con la actualidad.

Primera fecha

08/10/15

Colombia (2) - (0) Perú

Segunda fecha

13/10/15

Perú (3) - (4) Chile

Tercera fecha

13/11/15

Perú (1) - (0) Paraguay

Cuarta fecha

17/11/15

Brasil (3) - (0) Perú

Quinta fecha

24/03/16

Perú (2) - (2) Venezuela

Sexta fecha

29/03/16

Uruguay (1) - (0) Perú

Séptimo fecha

01/09/16

Bolivia (2) - (0) Perú

Así, en siete partidos, Perú había sumado 4 puntos.

¿Cómo nos va hasta el momento?

Primera fecha

08/10/20

Paraguay (2) - (2) Perú

Segunda fecha

13/10/20

Perú (2) - (4) Brasil

Tercera fecha

13/11/20

Chile (2) - (0) Perú

Cuarta fecha

17/11/20

Perú (0) - (2) Argentina

Séptima fecha

03/06/21

Perú (0) - (3) Colombia

Perú, en cinco partidos solo sumó un punto. Una realidad mucho más tenebrosa, la de estas Eliminatorias al Mundial de fútbol Qatar 2022, en comparación a las eliminatorias pasadas. ¿Se puede remontar? Sí. ¿Hay muchas oportunidades para hacerlo? No. El Ecuador vs. Perú, en Quito, será (y no exageramos) de vida o muerte.

TE PUEDE INTERESAR: