La selección peruana está a menos de 3 semanas de asumir su fecha más importante. Los duelos ante Chile, Bolivia y Argentina serán claves para definir las chances de la Blanquirroja de clasificar al Mundial Qatar 2022. Es por eso que Ricardo Gareca hará uso de los elementos que se encuentren en mejor momento, aunque Gustavo Dulanto no estará en la lista.

Dulanto viene atravesando un buen momento en el Sheriff de Moldavia. Hace unos días hizo su debut en fase de grupos de la Champions League, en el triunfo de su equipo por 2-0 Shakhtar Donetsk, cumpliendo una gran actuación que, incluso, lo ubicó en el equipo de la fecha.

No obstante, esto no habría sido suficiente para convencer a Ricardo Gareca de contar con el exzaguero de Universitario de Deportes. Esta conjetura es fácil de hacer al conocerse que no se envió una carta de solicitud al Sheriff para una posible convocatoria, paso previo al llamado oficial, el cual se realizará el próximo 24 de septiembre.

Gustavo Dulanto: Tres razones por las que no será convocado

Ricardo Gareca decidió no contar con Dulanto para esta fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. Aquí ensayamos tres razones por las que estaría prescindiendo del zaguero. Spoiler: ninguna tiene que ver con su rendimiento.

1. El problema es por derecha

Dulanto es un central zurdo, perfil que en la selección viene siendo bien cubierto por Alexander Callens, además en la banca se encuentra Luis Abram, quien también cumple en esa posición.

Anderson Santamaría fue duramente cuestionado por errores puntuales en los últimos partidos, de hecho, ante Brasil fue reemplazado por Christian Ramos al inicio del segundo tiempo. Miguel Araujo, que sí recibió carta de reserva, podría ser convocado para sumar opciones en ese sector, además del posible regreso de Carlos Zambrano.

Dulanto señaló que puede jugar por derecha, aunque siempre es un riesgo jugar con perfil cambiado en una instancia tan importante.

2. No hay tiempo para probar

Tal vez la razón principal. Dulanto ya ha tenido experiencia en Videna, sin embargo no ha sido parte del grupo que trabajó con el profesor Gareca en los últimos tiempos. Partidos tan cruciales como los que vienen no dan para realizar este tipo de experimentos con jugadores que, si bien es cierto, pueden aportar, tal vez podrían tomar tiempo para adaptarse.

3. Sacudirse de la presión mediática

El nombre de Santiago Ormeño apareció en la lista de reserva para la Copa América, sin embargo el delantero no fue llamado para las fechas eliminatorias previas al torneo continental, pero sí para la competición que se llevó a cabo en Brasil.

Este ejemplo podría ser similar a lo que sucede ahora con Dulanto. El defensa está en boca de todos y siendo pedido desde muchos sectores, pero ¿Qué pasaría si viene y no convence a Gareca? Un mal resultado en estos partidos traería críticas innecesarias: “¿Para qué lo llama si no lo pone?” se escucharía. Curarse en salud le llaman.

Pee a todo, Dulanto tendrá su oportunidad si sigue con las buenas actuaciones. Con 26 años, el llamado podría llegar en cualquier momento, ya sea para este proceso o el siguiente.

