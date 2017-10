Eliminatorias Rusia 2018: Día, hora, canal TV y programación de la última fecha

Eliminatorias Rusia 2018: Tras los resultados de la fecha 17, la última jornada decidirá los tres cupos directos y el otro que otorga el repechaje al Mundial.



El próximo martes se disputará la fecha 18 en horarios en simultaneo de todos los partidos. Los encuentros se jugarán a las 6:30 p.m. (hora peruana).



Ecuador quedó fuera de la pelea por el Mundial. Por ello, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Paraguay siguen con chances de clasificar.

Partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Paraguay vs Venezuela (6:30 p.m.)

Brasil vs Chile (6:30 p.m.)

Ecuador vs Argentina (6:30 p.m.)

Perú vs Colombia (6:30 p.m.)

Uruguay vs Bolivia (6:30 p.m.)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018:



1. Brasil 38 puntos

2. Uruguay 28 puntos

3. Chile 26 puntos

4. Colombia 26 puntos

5. Perú 25 puntos GF: 26 DG:+1

6. Argentina 25 puntos GF: 16 DG:+1

7. Paraguay 24 puntos

8. Ecuador 20 puntos

9. Bolivia 14 puntos

10. Venezuela 9 puntos

Resumen del partido Perú 0-0 Argentina

Resultados de la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Bolivia 0-0 Brasil

Venezuela 0-0 Uruguay

Colombia 1-2 Paraguay

Chile 2-1 Ecuador

Argentina 0-0 Perú

