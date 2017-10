¡Partidazos! Este jueves 5 de octubre desde las 3:00 pm. se abre la decisiva fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018, donde Perú enfrentará a Argentina en un difícil partido en la que ambos equipos necesitan ganar para tener chances para clasificar a la Copa del Mundo. La selección peruana espera poder repetir un histórico triunfo tal como se dio en 1969, donde la blanquirroja dejó fuera a la selección argentina de una competencia mundial.



Perú vs. Argentina se jugará en el estadio de la Bombonera desde las 6:30 pm. (hora peruana) y se transmitirá en nuestro país vía ATV y Movistar Deportes. Pero si estás en otros países también podrás disfrutar este emocionante partido en los siguientes horarios:

Perú vs. Argentina día, hora y canal del partido en Eliminatorias Rusia 2018. Perú vs. Argentina día, hora y canal del partido en Eliminatorias Rusia 2018. Perú vs. Argentina día, hora y canal del partido en Eliminatorias Rusia 2018.

Trome.pe también te traerá toda la información del Perú vs. Argentina gracias a nuestros enviados especiales a Buenos Aires y tendrás todas las calientitas de la previa, durante y después del decisivo partido que definirá si la selección peruana agarra un cupo directo al mundial Rusia 2018.

Perú vs. Argentina se juegan un partidazo a muerte por la clasificación al Mundial Rusia 2018 Perú vs. Argentina se juegan un partidazo a muerte por la clasificación al Mundial Rusia 2018 Perú vs. Argentina se juegan un partidazo a muerte por la clasificación al Mundial Rusia 2018

Bolivia vs. Brasil se jugará en el estadio Hernando Siles de la Paz. Ambas selecciones protagonizarán en los 3.600 metros de altitud de La Paz un duelo de Eliminatorias Rusia 2018 en el que los altiplánicos buscarán el triunfo por una cuestión de orgullo ante una canarinha que ya tiene garantizado el pase al Mundial Rusia 2018.



Bolivia, penúltima en la clasificación de las Eliminatorias Rusia 2018 con 13 puntos, recibirá este jueves a Brasil, líder con 37 unidades, desde las 3:00 pm. (Vía Movistar TV 703)

Bolivia vs. Brasil se enfrentan por la fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018 Bolivia vs. Brasil se enfrentan por la fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018 Bolivia vs. Brasil se enfrentan por la fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018

Venezuela vs. Uruguay se enfrentarán desde las 4:00 pm. en el estadio Polideportivo Pueblo Nuevo, de San Cristóbal. La selección charrúa buscará sellar este jueves 5 de octubre su boleto al mundial Rusia 2018 ante los llamados 'llaneros', ya eliminados de la contienda.



Un triunfo le aseguraría a Uruguay su primera participación en una cita mundialista sin pasar por el repechaje, desde que se implantó la eliminatoria de 'todos contra todos' y doble vuelta.

Uruguay vs. Venezuela se jugará en el estadio San Cristóbal Uruguay vs. Venezuela se jugará en el Polideportivo Pueblo Nuevo Uruguay vs. Venezuela se jugará en el estadio San Cristóbal

Chile vs. Ecuador se medirán este jueves en el estadio Monumental de Santiago, desde las 6:00 pm. (Vía Movistar Tv 714). Este será un partido decisivo para ambas selecciones que tienen el objetivo de ganar y tener una chance para llegar al mundial Rusia 2018. Tanto la selección mapocha como la ecuatoriana están urgidos de triunfos, tras la desastroza fecha doble anterior que tuvieron.



Chile llega al partido en el sexto lugar con 23 puntos de la tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018, tres más que Ecuador, que marcha octava y se abraza a la calculadora para analizar si matemáticamente es posible aún su clasificación a la Copa del Mundo.

Chile vs. Ecuador se juegan la clasificación al Mundial Rusia 2018 Chile vs. Ecuador se juegan la clasificación al Mundial Rusia 2018 Chile vs. Ecuador se juegan la clasificación al Mundial Rusia 2018

Colombia vs. Paraguay se enfrentan en el estadio de Barranquilla desde las 6:30pm (Movistar Tv 715). Los cafeteros necesitan un triunfo para clasificar directamente al mundial de Rusia 2018, mientras que los guaraníes esperan sorprender con un triunfo que les permita seguir soñando con su pase a la copa del Mundo.



Colombia está tercero en las Eliminatorias Rusia 2018 con 26 puntos y no quieren esperar a definir con Perú su pase al mundial, pues saben que la selección peruana jugará el todo por el todo para su clasificación a esta contienda mundialista, a la que no va desde hace 35 años.

Colombia vs. Paraguay quieren definir su pase al Mundial Rusia 2018 Colombia vs. Paraguay quieren definir su pase al Mundial Rusia 2018 Colombia vs. Paraguay quieren definir su pase al Mundial Rusia 2018

Casi todos los partidos de la fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018 se jugarán con un corto margen de diferencia horaria y cada selección se jugará el partido de su vida en esta decisiva fecha en la que se sabrá qué selecciones son fijas en su clasificación a Rusia 2018