La historia sobre cómo se dio la salida de Emanuel Herrera de Sporting Cristal tomó otro camino. Todo esto tras la fuerte aclaración que hizo el delantero argentino en el programa ‘Las Voces del Fútbol’ de Radio Unión. ‘Ema’ reveló que quiso continuar en el Rímac. ¿Y ahora?

Como se sabe, el club señaló en todo momento que Emanuel Herrera pidió dejar Sporting Cristal para aceptar la propuesta de Argentinos Juniors. Incluso mencionaron que su decisión pasaba por un tema personal del jugador. ¿No fue así?

“Yo tenía intención de continuar en Sporting Cristal, estaba cómo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente habló con el ayudante y el preparador físico”, indicó Emanuel Herrera en el citado medio nacional.

“No hablé con nadie... ni presidente, ni gerente deportivo, ni Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse. Por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”, agregó indignado el delantero.

“Me escribieron (Horacio) ‘Calca’, Omar (Merlo) y el ‘Piki’ Cazulo cuando se enteraron. Tenemos buena relación. Después me despedí del grupo, todo bien con ellos”, cerró Emanuel Herrera, que se fue campeón de Sporting Cristal.