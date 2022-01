Finalmente, se terminó la incertidumbre de dónde continuará su carrera el delantero argentino Emanuel Herrera. Lejos de volver a Sporting Cristal, el ‘Tanque’ se convirtió en el nuevo refuerzo del Celaya de México.

Luego que se confirmó que Argentinos Juniors estaba buscando un club para prestar al atacante y que se cayera la negociación para un retorno a Sporting Cristal, el periodista César Luis Merlo informó que el futuro del futbolista está en el club de la Liga Expansión MX (Segunda División) en calidad de préstamo por 6 meses.

“Emanuel Herrera es nuevo refuerzo de Celaya. Argentinos Juniors cede al delantero por seis meses para que juegue en la Liga Expansión MX. Trato hecho”, publicó el hombre de prensa en sus redes sociales.

De esta manera, Herrera llega por 6 meses a un club en el que será compañero del peruano Jordan Guivin, quien firmó por el club hace algunas semanas.

¿Por qué se cayó el pase de Herrera a Cristal?

Con la confirmación de John Jairo Mosquera como nuevo delantero de Sporting Cristal, se sepultaron todas las posibilidades de volver a ver a Emanuel Herrera con camiseta celeste. Pero, ¿Qué sucedió?

El periodista Mauricio Loret de Mola aseguró que Herrera deseaba volver a Cristal pero que la cifra lanzada no era suficiente y el club cervecero no lo intentó más.

“Hablé recientemente con Emanuel Herrera. Me dijo: “quiero volver por el desafío de llegar a los 100 goles en Cristal y competir en la Libertadores”. Lo que pidió está muy por debajo de lo que ganaba antes en SC. No se lo concedieron. La razón: eligieron otro atacante por elección de Mosquera. Se lanzó en su momento un número, que no era suficientemente. El club no lo reintentó”, publicó el hombre de prensa.

El periodista de Gol Perú, Tito Mosquera, maneja una versión distinta. Según él, lo ofrecido por el cuadro rimense superaba, incluso, lo que gana el delantero en Argentina, pero que el representante no aceptó.

“Pese a los problemas que le generó al club este año, la dirigencia y el comando técnico lo pusieron como principal opción para el 2022. La pelota estuvo o está en la cancha del 9. Él se fue a Argentina por mucho menos dinero y ahora Sporting Cristal le ofrece más que en AAAJ, y su agente no quiere. ¿Entonces?”, compartió.