Emanuel Herrera: Presidente de Cristal dio con palo a clubes que ofrecieron un 'sencillo' por goleador [VIDEO]

Por fin se pudo conocer qué pasó con Emanuel Herrera y su frustrada salida de Sporting Cristal. El delantero argentino, quien marcó 40 goles la pasada temporada, recibió ofertas del exterior, pero ninguna se pudo concretar.



"En el exterior piensan que porque somos equipos peruanos, estamos desesperados por liberar nuestros jugadores, y que nos van a poner un poco de plata sobre la mesa", señaló Carlos Benavides, presidente de Sporting Cristal, sobre caso Emanuel Herrera.



"Yo veo que ellos venden sus número 9, con 8 goles en el año, en varios millones y quieren venir a Perú a comprar en algunos miles", continuó Benavides.



"Nosotros como club hemos decidido poner un valor a nuestros jugadores, y si no no pagan, no salen. Si algún equipo quiere llevar 40 goles, tiene que pagar 40 goles", cerró muy incómodo.

Video: Benavides habla del caso Herrera