Embajadora de Nueva Zelanda en Perú: "Tienen una selección excelente, más allá que la nuestra" [VIDEO]

Perú es el favorito. La embajadora de Nueva Zelanda en Perú, Jackie Kayle, reconoció que la selección peruana es la favorita para ganar el encuentro de mañana ante los 'kiwis'.



¿La razón? Según Kayle, la blanquirroja es superior a la selección de Nueva Zelanda. "Tienen una selección excelente, mucho más allá que Nueva Zelanda, en realidad. Ojalá nuestra selección juegue bien y que el mejor equipo gane mañana", indicó.



Sin embargo, no se atrevió a decir cuál de las dos selecciones es la mejor. "No puedo decir. Soy diplomática, pero por supuesto tengo que apoyar la selección de Nueva Zelanda. Han venido al Perú para jugar con mucha pasión", explicó.



Kayle contó que por la tarde se reunirá con la selección de su país para conocer cómo se viene desarrollando su estancia en Lima. La funcionaria consideró que este partido es "bastante fuerte", y deseó que ambos equipos tengan varias oportunidades de gol. "Yo tengo en mi corazón a los dos países", agregó Kayle, quien no se animó a dar un pronóstico del encuentro.