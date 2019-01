Emiliano Sala: Audio desde el avión revela su miedo a estrellarse "Esto se cae a pedazos" |VIDEO |FOTOS

Saber qué pasó con el vuelo que llevaba a Emiliano Sala rumbo a Cardiff, empieza a aclararse luego que uno de sus amigos compartiera un audio en el cual el jugador de la Premier League había enviado desde sus redes sociales, producto del miedo que le provocó el desperfecto del avión.



La avioneta que trasladaba a Emiliano Sala rumbo a Cardiff desde Nantes (Francia) desapareció la noche del lunes sobre el Canal de la Mancha. Pese a las intensas búsquedas aún no lograron encontrarla y las autoridades temen lo peor, creen que se precipitó y que no habría sobrevivientes.



" Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", fueron la palabras de despedida de Emiliano Sala quien parecía anunciar su fatídico desenlace.

Emiliano Sala y su audio de despedida desde el avión

La Policía de Guernsey ha buscado rastros del vuelo de Emiliano Sala sin ningún éxito. "Durante el transcurso de la búsqueda de 15 horas, que utilizó múltiples activos aéreos y marítimos de las islas del canal, Reino Unido y Francia, se han visto varios objetos flotantes en el agua", aunque no pudo especificar ni confirmar "si alguno de estos es de la aeronave desaparecida" en la que viajaba el jugador que no pudo debutar en la Premier League.



Asimismo se confirmó que este miércoles se reanudará la busqueda de la aeronave desaparecida el lunes por la noche cuando realizaba un viaje de Francia hacia Gales.