Emiliano Sala: Jefe de brigada de rescate envía desalentador mensaje sobre jugador argentino |VIDEO |FOTOS

Encontrar con vida a Emiliano Sala, desaparecido el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha, se ha convertido en una misión casi imposible incluso para el jefe de la brigada de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald.



Fitzgerald, expresó que no esperan encontrar "a nadie vivo" en las tareas que está llevando adelante de localización del avión desaparecido en el que viajaba Emiliano Sala. Asimismo el oficial agregó que aún no saben cómo desapareció la avioneta en la que volaban dos personas, incluido Sala, quien firmó la semana pasada por el Cardiff de la Premier League , procedente del Nantes.



La búsqueda para encontrar el avión, que transportaba dos personas, además de Emiliano Sala, fue interrumpida durante la noche madrugada europea, debido a las difíciles condiciones meteorológicas, y fue retomada este martes bien temprano, según comunicó la policía de Guernesey, que no ofrece datos sobre la identidad de los pasajeros. que acompañaban al jugador en el aeroplano "Piper Malibu",



A la Guardia Costera local se sumó la Marina Francesa y se intensifican los trabajos de búsqueda con helicópeteros, aviones y barcos de rescate. Esa búsqueda es dramática, ya que en un mar complicado no se encuentran señales del avión.



Así va el rescate de Emiliano Sala

David Barker, el Capitán del puerto de Guernsey, también se expresó sobre la situación. "No hubo llamada de socorro: simplemente se perdió del radar y de las comunicaciones. Es posible que el avión se haya desviado a otro lugar, pero sigue la búsqueda, en el desafortunado caso de que se haya desviado hacia el mar", aseguró. Y agregó: "Un helicóptero de la guardia costera francesa, el helicóptero local de Brecqhou, el bote salvavidas Alderney y una aeronave de ala fija de Francia buscan en el área de probabilidad hasta el noroeste de Alderney".



La búsqueda de martes también fue infructuosa. "Hoy en día el mar es mucho más tranquilo, aunque la visibilidad era buena, ahora se está deteriorando. Las autoridades británicas han estado llamando a aeródromos en la costa sur para ver si aterrizó allí. Hasta ahora no tenemos confirmación. La búsqueda continúa. Decisión al atardecer sobre la búsqueda nocturna", finalizó.