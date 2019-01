Emiliano Sala: Técnico de Cardiff dio emotiva conferencia tras desaparición de jugador argentino [VIDEO]

Aún no puede creerlo. El técnico del Cardiff, Neil Warnock, sigue muy sensible por la desaparición de Emiliano Sala , quien iba a ser su nuevo goleador tras su paso por Nantes. "No dejo de pensar en mis hijos", declaró ante los medios. Mira el video.



"Desde mi punto de vista, he estado dirigiendo 40 años y es por lejos la semana más difícil en mi carrera. Incluso ahora, no logro sacar de mi cabeza la situación", dijo Neil Warnock.



"Es un momento difícil, no dejo de pensar en mis hijos y en lo que estaría haciendo yo ahora. Es muy dramático para todos. Mi cariño está con ellos", continuó.



"Creo que la familia está siendo fantástica y están recibiendo un apoyo masivo de nuestros fans y de todo los fans que están siendo increíbles también", cerró conmovido.

Video: Técnico de Cardiff

Emiliano Sala desapareció la semana pasada en el Canal de la Mancha a bordo de un avión privado cuando se dirigía a Cardiff para jugar por su nuevo club. La familia del jugador luchan para encontrarlo con vida.