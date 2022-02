La carrera de un futbolista requiere mucho compromiso y en ocasiones dejar de lado algunas vivencias personales. Un ejemplo es lo ocurrido con el argentino Emiliano Vecchio, quien estuvo a cerca de cancelar su matrimonio, pero decidió inventar una excusa para recibir el permiso de su club: fingió la muerte de su hermano.

El volante de 33 años fue entrevistado por TyC Sports y reveló la historia que vivió hace una década, cuando pertenecía a las filas de Unión Española de Chile. “Organicé mi casamiento, no tenía ni un centavo. Me prestaron la plata y pagué todo, con tarjetas para más para 160 personas. Me la jugué completa, así sea para devolver en cinco años”, relató.

Sin embargo, Vecchio no había considerado la posibilidad de una respuesta negativa a su solicitud de algunos días libres. “El entrenador José Luis ‘Coto’ Sierra, que fue como mi papá, me dice que en esa fecha no me podía ir, porque había un partido complicado. Así que no tuve mejor idea que inventar que se murió mi hermano mayor”, manifestó el deportista.

“Lo maté, porque pensé que era más creíble”, agregó el actual mediocampista de Rosario Central, explicando la razón de no mencionar a un tío o a un abuelo. No obstante, las cosas no salieron muy bien para el jugador, aunque lo recuerda con gracia: “Me descubrieron y me dejaron con un castigo de un mes y medio, o dos meses”.

Finalmente, Emiliano Vecchio contó que también tuvo que lidiar con su hermano por haberlo utilizado en su mentira. “Me pidió una explicación por haberlo matado en la excusa. Le dije que como se llama Jesús, resucitó a los tres días”, sentenció el futbolista argentino.

Emiliano Vecchio jugó en Unión Española de Chile durante el 2012. (Foto: CDF)

La etapa de Vecchio en Unión Española

Durante la temporada 2012, Emiliano Vecchio formó parte de las filas de Unión Española, donde jugó 35 partidos por la Liga Chilena (anotó seis goles). Además, entre junio y julio de ese año fue parte del equipo filial, donde acumuló cuatro apariciones. Tras su destacada campaña, fichó por Colo Colo en 2013, donde permaneció hasta 2015.