Perú vs Colombia en vivo se enfrentan en la fecha 2 del grupo A del Sudamericano Sub 20. El equipo de Serna está obligado a ganar para no complicar sus aspiraciones de avanzar al hexagonal final, aunque para ello deberá medirse a los duros ‘cafeteros’. A continuación te contamos los canales que transmiten el encuentro de menores.

Más información Perú vs Colombia Sub 20 EN VIVO: Horarios y canales para ver Sudamericano Sub 20

La ‘Blanquirroja’ viene de ser goleada por 3-0 en su debut frente a Brasil, en un partido que denotó serios errores del equipo y la poca resistencia ante la presión del ‘Scratch’. Al frente se encuentra, el combinado de Colombia, que logró rescatar un empate por 1-1 ante Paraguay.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Colombia EN VIVO por Sudamericano Sub 20 2023?

El partido Perú vs Colombia tendrá lugar este sábado 21 de enero por la fecha 2 del grupo A del Sudamericano Sub 20, en un encuentro a disputarse en el Estadio Pascual Guerrero, con capacidad para albergar a 36,000 personas. El cotejo iniciará desde las 6:30 p.m. (hora peruana y colombiana).

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia EN VIVO, por Sudamericano Sub 20 2023?

México - 5:30 p.m.

Perú - 6:30 p.m.

Ecuador - 6:30 p.m.

Colombia - 6:30 p.m.

Bolivia - 7:30 p.m.

Venezuela - 7:30 p.m.

Argentina - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

Uruguay - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Brasil - 8:30 p.m.

Portugal - 11:30 p.m.

España - 12:30 a.m. (domingo 22 de enero)

Francia - 12:30 a.m. (domingo 22 de enero)

¿Dónde ver la transmisión del Perú vs Colombia en vivo, por Sudamericano Sub 20 2023?

Perú: Latina y DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: DirecTV Sports y DirecTV GO

Argentina: DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: DirecTV Sports y DirecTV GO

Chile: DirecTV Sports y DirecTV GO

México: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports y DirecTV GO

España: Movistar Plus+

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, Perú vs Colombia en Sudamericano Sub 20 2023?

La transmisión del partido Perú vs Colombia en vivo en Sudamericano Sub 20 la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, plan regional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

¿Cómo ver Latina en vivo, Perú vs Colombia en Sudamericano Sub 20 2023?

Para poder seguir en directo Latina TV (canal 2) debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo y listo. Ya podrás disfrutar de su programación en vivo y online. Además, también tienes la posibilidad de ver la señal vía YouTube dando CLICK AQUÍ. Y estos son los canales para sintonizar Latina según tu operadora:

Latina: Canal 2.

Latina por DirecTV Sports: Canal 192 (SD)

Latina por Movistar TV: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Latina por Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Latina por Claro TV: Canal 2.

Latina por Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Latina por Best Cable: Canal 2.

Perú vs Colombia Sub 20: Alineaciones posibles en Sudamericano

Selección Peruana: Sebastián Amasifuén; Kluiverth Aguilar, Matías Lazo, Aron Sánchez, Sebastián Aranda; Catriel Cabello, Álvaro Rojas, Diether Vásquez, Kenji Cabrera; Juan Pablo Goicochea, Sebastien Pineau. DT: Jaime Serna

Selección Colombiana: Luis Miguel Marquinez; Juan José Mina, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Jhonjan Torres, Juan David Fuentes, Miguel Monsalve, Alexis Castillo Manyoma; Isaac Zuleta.

VIDEO RECOMENDADO

El exjugador celeste recordó en 'La fe de Cuto' la vez que jugó en su pueblo Córdoba y todo lo que vivió el día de su primer partido profesional.