Uruguay vs Corea del Sur EN VIVO se enfrentan este jueves 24 de noviembre en el Estadio Ciudad de la Educación por el Grupo H del Mundial Qatar 2022. La selección uruguaya inicia su camino enla cita mundialista, aunque al frente tendrá al duro equipo asiático comandado por Son Heung-Min. A continuación, te contamos todos los canales encargados de la transmisión de este choque.

El vibrante grupo H entra en acción. Uruguay, con Luis Suárez y Darwin Núñez inician su periplo en Qatar 2022 frente a un difícil escollo como es el equipo surcoreano, que con Son Heung-Min intentarán reeditar su mejor actuación en los Mundiales (cuarto lugar en Corea-Japón 2022). Revisa los pormenores del Uruguay vs Corea del Sur.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Uruguay vs. Corea del Sur en vivo por el Mundial Qatar 2022?

El partido Uruguay vs. Corea del Sur tendrá lugar en el Estadio Ciudad de la Educación, el cual posee una capacidad para 40,000 espectadores. El cotejo se desarrollará a las 8:00 a.m. (hora peruana) y 10.00 a.m. (hora de Uruguay), por el grupo H del Mundial Qatar 2022.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Corea del Sur en vivo, por el Mundial Qatar 2022? Horarios

México - 7:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

Francia - 3:00 p.m.

España - 3:00 p.m.

Italia - 3:00 p.m.

¿En qué canales se transmite el partido Uruguay vs. Corea del Sur en vivo por Qatar 2022 en el mundo?

Perú: DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: Teleamazonas, El Canal del Fútbol (ECDF) y DirecTV Sports

Colombia: GOL Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports y Televisión Pública

Brasil: TV Globo

Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports

Bolivia: Unitel, Red UNO y Tigo Sports

Chile: Canal 13, TVN y DirecTV Sports

Venezuela: Televen, IVC y DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, SNT y Tigo Sports

México: Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports)

Estados Unidos: Fox, Fox Sports 1, Telemundo, Univision, Vix)

Costa Rica: Teletica

Canadá: CTV y TSN

Francia: TF1, Free, Molotov, beIN SPORTS CONNECT

España: GOL Mundial, TVE La 1,

Italia: RAI

Portugal: RPT

Inglaterra: BBC e ITV

Japón: Dentsu Inc.

Qatar: BeIN Sports

Corea del Sur: KBS, MBC y SBS

Australia: SBS

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, el partido Uruguay vs Corea del Sur en Mundial Qatar 2022?

La señal del partido Uruguay vs Corea del Sur la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

¿Cómo ver VTV en vivo, partido Uruguay vs Corea del Sur?

Canal 3 de Cable 1

Canal 254 SD de Multiseñal

Canales 184 SD y 1184 HD de DirecTV

Canales 17 A, 111 D y 321 HD de Telecable

Canales 11 A, 136 D y 1026 HD de Lascano TV Digital HD

Uruguay vs Corea del Sur: alineaciones probables

Uruguay XI : Rochet; Olivera, Giménez, Godín, Cáceres; Vecino, Bentancur, Valverde; Núñez, De Arrascaeta, Suárez.

: Rochet; Olivera, Giménez, Godín, Cáceres; Vecino, Bentancur, Valverde; Núñez, De Arrascaeta, Suárez. Corea del Sur XI: Seung-gyu; Jin-su, Young-gwon, Min-jae, Moon-hwan; Sang-ho, In-beom, Woo-yeong, Jae-sung; Gue-sung, Heung-min.

