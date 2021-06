Perú vs Brasil EN VIVO. Peruanos y brasileños se verán las caras este jueves 17 de junio en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro por la jornada 2 del Grupo B de Copa América 2021. Selecciones revivirán la última final del torneo. Todo va desde las 7:00 p.m. por la señal de América TV para todo el territorio nacional (abajo más canales). Partidazo de pronóstico reservado.

Llegó la hora para la selección peruana. Tras descansar en la primera fecha, el equipo de Ricardo Gareca se prepara para medirse ante los de ‘Tité’, que vienen de golear 3-0 a Venezuela con goles de Marquinhos, Neymar y ‘Gabigol’. Un difícil reto, pero no imposible de superarlo en esta competición.

El ‘Tigre’ mandaría un once similar al que jugó en Quito por Eliminatorias, donde Perú derrotó 2-0 a Ecuador. Aldo Corzo, Marcos López y Sergio Peña estarían desde el arranque. Christian Cueva, pese a indisciplina, se mantendría en la volante. Arriba estará Gianluca Lapadula.

El último antecedente entre Perú y Brasil tiene un sabor amargo para los peruanos. Esto porque perdimos 4-2 en el Nacional tras ir ganando 2 veces en el marcador y por el mal arbitraje del chileno Julio Bascuñán. Aquel día Carlos Zambrano se fue expulsado y no volvió más a la ‘blanquirroja’.

¿Cómo ver América TV EN VIVO el Perú vs Brasil?

Como todos sabemos, América TV es el canal oficial de la Copa América y lo puedes seguir en señal abierta a nivel nacional. Y no solo eso. Si por algún motivo no puedes estar enganchado a la TV, puedes descargar su aplicativo, América tvGO, para conectarte desde su celular o cualquier otro dispositivo.

Perú vs Brasil: canales de TV para ver partido en señal brasileña

Brasil es el único país de esta parte del mundo donde DIRECTV SPORTS no tiene espacio para llevar su transmisión por un tema de idioma. Pero tranquilo, si estás en tierras cariocas y no te quieres perder el Perú vs Brasil aquí te contamos los canales a sintonizar: ESPN Brasil, GUIGO, SBT, Watch ESPN Brasil, NOW NET y Claro.

¿Cómo ver EN VIVO el Perú vs Brasil de Copa América?

DIRECTV SPORTS pasará el cotejo para toda Latinoamérica. TyC Sports para Argentina. Tigo Sports para Bolivia. TNT Sports para Chile. Win Sports para Colombia. TUDN USA, Fox Sports App, UniMás y Univisión para Estados Unidos. Ojo: Trome Deportes tendrá todas las incidencias del encuentro. ¡Imperdible!