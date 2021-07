Perú vs. Brasil EN VIVO | EN DIRECTO | La ‘Blanquirroja’ y la ‘Canarinha’ vuelven a cruzar sus caminos en la Copa América 2021, esta vez, para definir quién será el equipo merecedor del boleto a una nueva final. Los de Ricardo Gareca llegan con otro ritmo al estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (6 p.m.) de lo que fue su primer partido con goleada ante ‘Scratch’. ¡Entérate aquí en qué canales seguir el partido!

No hay dos partidos iguales y eso lo saben los jugadores de la selección peruana, que llegan a este encuentro con un empoderado Gianluca Lapadula con tres goles en el campeonato, pero con la ausencia de André Carrillo quien fue expulsado ante la selección de Paraguay, cuando a travesaba su mejor momento en la Copa América 2021.

Los de Tite también perdieron aun jugar en el camino, Gabriel Jesus después de una falta descalificadora ante la selección de Chile. Roberto Firmino ocuparía su lugar este lunes ante la ‘Blanquirroja’.

Show Player

¿Cómo ver EN VIVO el Perú vs Brasil de Copa América? - Guía TV

A continuación, te mostramos la lista de canales tv para que sigas en vivo y en directo el partido entre Perú vs. Brasil por la semifinal de la Conmebol Copa América 2021 realizada justamente en Brasil.

Perú: América, América TVGO, Directv Sports

México; TUDN

Chile: TNT Sports y Directv Sports

Brasil: ESPN y Fox Sports

Argentina: TyC Sports y Directv Sports

Colombia: Win Sports, Caracol TV

España: Ibai Twitch

Perú vs Brasil: canales de TV para ver partido en señal peruana

Este será uno de los partidos más atractivos de esta fase de la Copa América 2021 y para que no te pierdas deberás sintonizar la señal de América TV quien transmitirá el duelo en directo. También puede seguir el duelo a través de Directv Sports quien tiene los derechos de todos los partidos del torneo continental.

DirecTV: Canal 194 y 1194

Movistar TV: Canal 104 y 804

Claro TV: Canal 4 y 1004

¿Cómo ver América TV EN VIVO el Perú vs Brasil?

Si no puedes ver vía canal de TV el Perú vs. Brasil, porque estas trabajando, es muy fácil conectarse a la plataforma virtual de América TvGo, solo tienes que seguir estos pasos:

Ingresa a https://tvgo.americatv.com.pe/

Coloca tu correo electrónico para ser usuario frecuente

Si estás en nuestro país podrás ver el contenido completo de América TvGo EN VIVO completamente gratis

Si estás fuera del Perú podrás ver el contenido, mas no a contenidos especiales de la plataforma.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO el Perú vs Brasil?

En Perú, Argentina, Colombina, Ecuador, Uruguay y Chile pueden vivir toda la emoción del Perú vs. Brasil, por la semifinal de la Copa América 2021 a través de las siguientes señales de DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Perú vs Brasil : canales de TV para ver partido en señal brasileña

Por un tema de idioma Brasil es el único país donde DIRECTV SPORTS no tiene espacio para llevar su transmisión. Pero no te angusties, si estás en la tierra de la samba y no deseas perderte el Perú vs Brasil aquí te contamos los canales a sintonizar: ESPN Brasil, GUIGO, SBT, Watch ESPN Brasil, NOW NET y Claro.

GUIGO TV Online: App independiente para la transmisión de contenido lineal y VOD en Brasil. Míralo en dispositivos móviles, tabletas, computadoras, Smart TV, Android TV, Amazon Fire TV, XBOX One y TV BOX

App independiente para la transmisión de contenido lineal y VOD en Brasil. Míralo en dispositivos móviles, tabletas, computadoras, Smart TV, Android TV, Amazon Fire TV, XBOX One y TV BOX ESPN Brasil: Puedes captar la señal EN VIVO desde cualquier dispositivo y vía TV

Puedes captar la señal EN VIVO desde cualquier dispositivo y vía TV SBT NOW NET: SBT HD (Canal 509) - Claro TV

SBT HD (Canal 509) - Claro TV Watch ESPN Brasil