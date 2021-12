El Fuerte Enrique Barzola se prepara para su regreso a la jaula de acero, esta vez en su debut en una de las promociones más importantes de MMA en el planeta, Bellator; enfrentando al excampeón, Darrion Caldwell de los Estados Unidos. El popular ‘Fuerte’ conversó con nosotros y afirmó que saldrá a demoler a su oponente en todas las áreas.

¿Enrique cómo estás viviendo estos días previos a tu debut en Bellator?

Bien aquí en California. Hace varios días vengo haciendo un campamento muy fuerte para mi próxima pelea ante un rival muy fuerte, muy experimentado que ha sido campeón de Bellator (Darrion Caldwell) y me siento muy feliz y motivado por esta oportunidad que se me está presentado y feliz de representar a mi país.

Había mucha expectativa por saber cuándo ibas a pelear y para tu debut te ponen a un rival de nombre, que ha sido campeón (de peso gallo).....

Sí Caldwell es un peleador muy experimentado, que viene de una base de lucha olímpica y ha ganado muchas competencias en los Estados Unidos y bien. Bueno no pude pelear el año pasado, por temas de visa y por eso también me cortaron del UFC, por mi visa, la pandemia y mi última pelea, que fue empate. Así que no hay excusas, estoy en un nuevo evento, una nueva casa y feliz de seguir en esta carrera.

¿Cómo tomaste tu salida de UFC, te afectó anímicamente o estabas tranquilo porque fue un tema más de la visa y administrativo?

Yo con UFC tuve diez peleas, feliz de trabajar mucho tiempo. Seis victorias, tres derrotas y un empate, así que nada que demeritar mi trabajo y ahora me siento motivado de estar en Bellator, en una división en la que debo mantener este peso (61 kilogramos), como se dice, debo adecuar mi cuerpo para esa condición, la fortaleza, la velocidad, el ritmo de competencia en este nivel, ya que es muy fuerte la división.

De inicio Bellator te pone ante un rival duro, lo que quiere decir que te tienen bien considerado....

Muy motivado, mis entrenadores creen en mí, saben lo que puedo hacer al momento de la pelea, en los entrenamientos en el día a día. Ellos saben que estoy para competir con cualquier peleador de esta división. Mi mente esta fuerte, estoy trabajando en ello, más aún... Si antes trabajaba más en mi parte mental, físico y el corazón, ahora acaba de nacer mi hijo y tengo mayor motivación, tengo más motivos para avanzar a esta carrera.

¿Cómo crees que se va a dar esta pelea, ya que se enfrentan dos grapplers de alto nivel?

Me estoy preparando en todas las áreas, tanto arriba como en la parte del suelo y en la lucha cuerpo a cuerpo. Mi mente está en ir a aniquilarlo, demolerlo en todas las áreas, tratar de sofocarlo, presionarlo mucho, meter las manos, fintearlo mucho, trabajar mi lucha, mi ground and pound. No tengo que darle ningún momento para que se sienta cómodo. Cuando un peleador se siente incomodo, hay mucha frustración y va decayendo cada round. Por eso es muy importante para mí, meterle mucha presión y ser inteligente en cada momento, si puedo someterlo bien; pero mi mente está en eso. Estoy trabajando con mis entradores muy bien y todo está yendo de la mejor manera.

¿Sientes que este tiempo de inactividad te puede afectar o te ha servido para pulir algunos detalles?

Más de un año y medio sin pelear, ha sido la etapa más larga que he tenido de no pelear. Siempre he peleado de dos a tres veces por año. Quizás muchos peleadores, no yo, puedan encontrar un poco de dificultad de pelear después de tiempo; pero mientras tú te mantengas enfocado en tus entrenamientos, en tus sparring, sientas el contacto físico de los golpes, en responder, yo creo que un peleador está preparado. Obviamente es diferente, la jaula es una parte mental y una parte espiritual que se juega adentro, así que tengo que estar enfocado en la parte mental y física más que en si vuelvo después de este tiempo. Estoy realmente feliz y estoy motivado, como te vuelvo a repetir.

Bueno Enrique invita al público latino a que este 29 de enero se acerque al Footprint Center de Phoenix Arizona y en Perú a todo el público que no se pierda la pelea.

Voy a hacer mi debut en Bellator este 29 de enero en Phoenix, van a ver muy buenas peleas. Voy a estar en la cartelera estelar, peleando con un excampeón de Bellator y muy feliz y muy motivado de representar a mi país. Quiero mandar saludos a todos mis seguidores, a la gente peruana que realmente me apoya, esta carrera es realmente difícil. Yo me mantengo siempre enfocado en este deporte en el que todo puede pasar antes de pelear, hay muchos obstáculos y solo decir a la gente que se mantenga enfocado, creer en si mismos, trabajar, sean persistentes. Si no das el primer paso de hacer algo no va a pasar nada, tanto en lo deportivo como en lo laboral, muchos están pensando como si fueran matemáticas para dar este primer paso, si realmente sienten esa pasión van a avanzar.

