Deportes







Cristal vs Alianza: Precio y venta de entradas del partido de vuelta del Play Off de la Liga 1 Sporting Cristal vs. Alianza Lima juegan la semifinal de la Liga 1 en duelos de ida y vuelta. El choque definitivo será en el Estadio Nacional, con ambas hinchadas, y ya tenemos los precios de los boletos para ese partido.