En el imponente Old Trafford, el Manchester United cayó por la mínima diferencia ante el Aston Villa que tuvo como protagonista al siempre polémico Emiliano Martínez en los últimos minutos de juego. El arquero argentino no solo se atrevió a desafiar a Cristiano Ronaldo para ejecutar un penal a los 92′ del juego, sino también celebró con baile incluido el tiro errado de Bruno Fernandes. El hecho no agradó al técnico de los ‘Diablos Rojos’ quien expresó su disgusto.

De la misma manera que ocurrió en la Copa América de Brasil, el guardameta intentó provocar a CR7 retándolo a que sea él quien patee el penal en su arco. “Patealo vos, patealo”, le replicaba el gaucho, mientras Fernandes se preparaba para lanzar esférico en medio de un pequeño tumulto entre jugadores de ambos equipos. Finalmente, Bruno lanzó la pelota a la tribuna y el ‘Dibu’ lo festejó con un baile provocador frente a la hinchada del Manchester United.

“La manera en la que (los jugadores de Aston Villa) se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo pero no debería ser así. No creo que esto le haya afectado mentalmente. Es muy fuerte”, señaló Ole Gunnar Solskjaer, quien también dejó en no estar de acuerdo en que los visitantes se acercaran a ‘presionar’ al mediocampista luso.

Ole Gunnar Solskjaer precisó que el crack portugués no ejecutó el penal porque antes del compromiso se designó al encargado de realizar esa importante tarea. Con el resultado, el dueño de casa perdió la oportunidad de empatar el encuentro que terminó con 1-0 en favor de los ‘Villanos’. Ahora los ‘Diablos Rojo’ dejaron de ser invictos en la Premier League y se preparan para enfrentar al Everton, el próximo sábado 2 de octubre.

Antes disputarán un duelo contra Villarreal por la jornada 2 de la Champions League. En su debut, el cuadro inglés cayó en su visita al Young Boys por 2-1, pese a arrancar con el marcador a su favor con un gol de CR7.