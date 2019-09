Erick Delgado y su terrible 'blooper' con UTC que terminó en gol de Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 [VIDEO]

Alianza Lima marcó el 1-1 ante UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1. Esto tras terrible 'blooper' del portero Erick Delgado. Mira el video. ¡Para no creerlo!



Pasó a los 41' de la primera parte. Un pelotazo del lateral de Alianza Lima Anthony Rosell terminó en el área chica de UTC que, Erick Delgado no supo despejar en Cajamarca.



El uruguayo Federico Rodríguez fue quien provocó esta mala salida de Erick Delgado, pese a que no tocó el esférico en el gol de Alianza Lima. ¿Entonces fue de Anthony Rosell? Aquí las imágenes.

Video: Gol 1 de Alianza Lima

Alianza Lima , en complicidad de Erick Delgado, consiguió el 1-1 frente a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1.