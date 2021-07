Hace unos días, Erick Noriega Loret de Mola debutó con el primer equipo de Shimizu S-Pulse en la Copa del Emperador, uno de los grandes torneos que se disputa en Japón. Él es un defensor que tiene la nacionalidad peruana y japonesa, ya que nació en el país asiático pero sus padres son peruanos.

Luego del nacimiento, ellos decidieron volver a Perú para poder garantizarle un mejor futuro a Erick y que este conociera la cultura peruana.

Con pasado en César Vallejo y Alianza Lima, Erick Noriega Loret de Mola en la actualidad se viene haciendo un camino en Japón, país que llegó cuando tenía 15 años, en el año 2016. Ahora, han pasado cinco años, y el joven peruano a sus casi 20 años se encuentra dando lo mejor de sí mismo en el club de fútbol profesional Shimizu S – Pulse.

TROME llamó a Erick Noriega, defensa de ascendencia peruana para saber sus sensaciones tras su debut en Shimizu S – Pulse.

Hace unos días debutaste en el fútbol profesional con la camiseta de Shimizu S – Pulse. ¿cómo te has sentido con esta experiencia?

Muy lindo jugar con la camiseta del Shimizu S- Pulse, estoy muy feliz de haber podido debutar, y mas con victoria, fue muy lindo, una experiencia muy bonita, me sentí muy feliz de ser considerado por el entrenador.

¿Qué diferencia encontraste con la Liga Peruana?

La diferencia creo que es mucha, la rapidez mental y físicamente, es una liga muy rápida, pero a seguir trabajando para estar a la altura.

¿Qué te dijo el entrenador tras esta experiencia y tú como te sientes?

Me siento muy bien, estuve 3 años en la reserva del Shimizu y aprendí mucho, siento que estoy mucho más rápido, tomo decisiones más rápidas en el momento de tener el balón, el fútbol es muy rápido, desde muy pequeños los entrenan para ser rápidos mentales y físicamente, al principio se me hizo muy difícil acostumbrarme al estilo japonés, pero con el tiempo, y la ayuda de mis entrenadores y con mi esfuerzo e ido mejorando día a día, y gracias a Dios se dio la oportunidad de poder estar en el primer equipo, pero como siempre digo seguir mejorando para mas oportunidades.

Estuviste el año pasado jugando en Segunda División en Machida Zelvia, ¿cómo te fue?

Si, el año pasado me fui de préstamo, fue una experiencia muy bonita, tuve varios minutos en campo, lamentablemente no me fue tan bien como se esperaba, pero aprendí mucho, no solo futbolísticamente, creo que mi cabeza mejoró muchísimo, mis pensamientos, y mi carácter que es muy importante también, este año regresé a Shimizu con muchas metas por cumplir, y gracias a Dios poco a poco se van dando.

En este tiempo que estás en Japón, ¿te contactó la Federación Peruana de Fútbol?

Si, tuve comunicación con la selección, como siempre dije me gustaría jugar mucho por Perú, es mi país, me gustaría ponerle la camiseta y representarla en grande como se merece, hasta ahora no se dio, pero vamos a ver en un futuro, preparado estoy, pero siempre mejorando para cuando llegue la oportunidad.

¿En qué posición estás jugando en Shimizu S – Pulse?

Me están poniendo de central y de lateral derecho también en el equipo.

¿Y hasta cuando tienes contrato con Shimizu S – Pulse?

Tengo contrato hasta principios del 2022 hasta fines de enero

¿Deseas seguir jugando en Japón o ya te sientes preparado para ir a otra liga?

Creo que todavía no he echo nada en la liga japonesa, pero pienso que lo más importante es jugar ahora, me gustaría tener más continuidad, pero con trabajo se logrará.

¿Y cómo les va en la Liga?

Ahorita estamos en mitad de campeonato, está acabando la primera ronda, pero de aquí a poco entramos en unas vacaciones de una semana por las olimpiadas

