Erick Osores se alocó en vivo y lanzó frase humillante e insolente a colega tras opinar del Perú vs Brasil

Erick Osores , periodista deportivo, perdió los papeles y se enfrascó en una discusión de alto voltaje con su colega en pleno enlace en vivo desde Río de Janeiro a propósito de la final de la Copa América 2019 , entre Perú y Brasil.



El debate se inició por la designación del árbitro chileno Roberto Tobar y los inconvenientes que sufrió la selección peruana para entrenar en el la sede del club Fluminense, a dos días del partido Perú vs Brasil.

[Aquí todos los detalles de la final de la Copa América: Perú vs Brasil]

"No te preocupa el árbitro, es cierto, pero ojalá actué de buena forma y estará respaldado por el VAR. Eso le añade transparencia y justicia. De lo contrario Uruguay nos hubiese ganado 3-0 y no estaríamos jugando la final", señalo el periodista Jampool Cuadros sobre el partido Perú vs Brasil.



Tras esta intervención, Erick Osores literalmente empezó a 'transformarse' con gestos grandilocuentes e interrumpió el comentario. "¡Qué vende humo! ¡Qué vende humo podemos ser, por Dios!. Para mí el VAR no va. Muchachos no sean hinchas. Ustedes son periodistas. Si les gusta el VAR bien, díganlo", disparó.



"¿Y tú nos vas a enseñar a ser periodistas? ¡Dios mío! ¡Por favor!", refutó Renzo Dulanto con tono irónico y levantando la voz para sorpresa del panel de periodistas que completó Samuel Falvy.



" Te pones a mí lado y te enseño periodismo. ¿Qué tiempo tienes en el periodismo? Samuel Falvy está para enseñarnos a todos. Renzo pégate a Samuel que es un periodista de mucho oficio", le respondió Osores a Dulanto y la situación pasó todos los límites.



"No tengo 30 años en el periodismo como tú. No se trata de enseñar o porque uno sea mayor le va a enseñar a otro", dijo Dulanto a modo de defensa tras la frase de Osores.

Mira el picante cruce entre Erick Osores y Renzo Dulanto:

Erick Osores se alocó en vivo y lanzó frase humillante e insolente a colega por opinar del Perú vs Brasil

