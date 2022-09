Erick Osores puso el sello de ‘cerrado’ a una polémica que se sigue comentado en todos los espacios públicos. El penal que le cobraron a Pablo Lavandeira en Jaén y que sirvió para el triunfo de Alianza Lima 2-1 ante Carlos Stein ha sido cuestionado en el programa Equipo E de ESPN.

“ Quiero que hablemos del penal de Alianza Lima, creo que aquí nadie va a decir que fue penal. Claramente no fe penal ”, dijo el periodista en primera instancia y pidió el apoyo de sus panelistas.

“ El señor Jorge Espejo hay algo que no puede abstraer y es que es entrenador, y es un entrenador que ha peleado el descenso. Hoy te pones del lado de Alianza Lima, yo te pido que te pongas del otro lado, donde tienes que salir a reclamar, pero ya perdiste el partido ”, dijo.

Erick Osores da su opinió sobre penal cobrado a Alianza Lima (ESPN)

“No es penal en ninguna parte del mundo”

Jorge Espejo también aseveró que la jugada dentro del área de Alianza Lima no fue penal. “H ay que salir a reclamar, pero no va pasar nada mas no se va volver a jugar el partido. Yo sigo diciendo que Lavandeira, siente el contacto con ‘Neka’ y se deja caer, listo. El árbitro compró la jugada, bien por Pablo, bien por Alianza Lima, pero es una lástima, porque esto no es penal en ninguna parte del mundo. Lo inventó el árbitro . Sí me pasa a mí, yo me meto a la cancha. Olvídate ”

Por su lado, Julinho, reconoció que lo que hizo el volante uruguayo es lo que exigen los entrenadores. “Lavanderia sabía que Vílchez venía haciéndole falta, inteligente le pone el cuerpo. Lo primero que hace un delantero es meterse al área, porque ahí estás protegido. Los propios entrenadores decimos: métanse al área y tírense”, expresó el brasileño.

“¿Crees que Lavandeira va pedir disculpas a Vílchez?”

En su momento, Peter Arévalo envió un mensaje al volante uruguayo, por intentar disculparse con su rival de turno. “ Eso de pedir disculpas, no jod.. tú quieres sorprender. No me vengan con ese cuento que quiero pedir disculpas. El jugador de fútbol cuando está en la cancha quiere sorprender y el fútbol es una mentira, tienes que mentir al arquero para hacer gol y al árbitro para sacar ventaja. Tú crees que Lavandeira le va a pedir perdón a Vílchez. Él está buscando el penal, consciente ”, expresó.