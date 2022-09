El regreso de Jefferson Farfán en el clásico del fútbol peruano ha generado diversas reacciones a favor y en contra. Una de ellas ha sido la de Erick Osores, quien ha dejado entrever que la presencia de la ‘Foquita’ ante Univeristario de Deportes fue impuesta como una orden a Carlos Bustos.

“ No me agrada hablar de este tema, pero lo tengo que decir. En la conferencia de prensa Bustos en el tema de Farfán, no fue claro, un poco balbuceando no lo vi convencido de la presencia, tal parece obligatoria, de Jefferson Farfán en un partido tan importante ”, dijo polémico el periodista de ESPN.

El periodista envió un duro mensaje a los encargados de manejar las riendas del club. “ Señores del Fondo Blanquiazul y de Alianza Lima , yo siento que hoy se comieron el pastel antes de ponerlo en el honor . Hay que tener dos dedos de frente para saber que ante Universitario no se iba a ganar con la camiseta y con la cancha”, expresó.

Erick Osores comenta sobre debut de Jefferson Farfán en Liga1 (video: ESPN)

Erick Osores sobre vuelta de Farfán: “No era partido de exhibición”

Luego argumentó algunas de las razones por la que impusieron el regreso de la ‘Foquita’ para este duelo. “ Por qué un jugador que está diez meses fuera de una cancha, que ni siquiera ha ido al banco de suplentes, lo tienes que poner en el clásico. ¿Para demostrar que? Que fue la contratación que pagaste y hoy tenías que demostrar que no fue un error ”, reflexionó Osores.

“ ¿Había que intentar eso? No era un partido de exhibición, era un partido por los puntos, un partido caliente y un partido con jugadores completos, que estén al 100%. ”, se preguntó el presentados en su programa ‘Equipo F’.

Erick Osores también puso como ejemplo la actitud del cuadro crema. “En conferencia de prensa , Aldo Corzo repitió la palabra humildad, para mí la ‘U’ lo gana a partir de eso ante una idea de forzar ”, finalizó el comunicador quien reconoció el buen planteamientro de Carlos Compagnucci frente a lo que propuso Carlos Bustos.

Jefferson Farfán saluda a las tribunas de Matute (Foto: GEC)

¿Jefferson Farfán jugará el próximo partido de Alianza Lima?

Luego de su participación en el clásico y como terminó el partido Carlos Bustos reconoció que con la ‘Foquita’ es mejor ir ‘paso a paso’ por lo que no estaría convencido de la presencia del goleador ante la Academia Cantolao.

Catorce minutos fueron los que Jefferson Farfán jugó ante Universitario en Matute. Un regreso después de casi 10 meses, siendo su última presencia con Alianza Lima la definición por el título nacional del 2021 ante Sporting Cristal.

Ahora, Alianza Lima se prepara desde este martes para su duelo con Academia Cantolao por la fecha 11 del Torneo Clausura, duelo que fue pactado para este sábado desde 3:30 de la tarde en Matute.

