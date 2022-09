El debut de la selección peruana no dejó satisfechos a los hinchas y tampoco a Erick Osores, conductor del Equipo F de ESP, quien aprovechó ese espacio en la cadena deportiva para hacerle un pedido especial a Juan Reynoso respecto al equipo que heredó de Ricardo Gareca.

Para el periodista deportivo el equipo de Juan Reynoso se vio muy limitado en sus progresiones y ausente de creatividad de soltura, para cumplir los esquemas tácticos.

“ La selección peruana tuvo un nuevo inicio, a unos les pareció a otros no, otros los convenció y a otros no. Esto es el inicio no determina nada. Lo que no se puede evitar es que la gente lo compare con Gareca: Para eso lo han traído, pero con Gareca hicimos esto y lo otro… ”, comentó el presentador.

Erick Osores hace este pedido a Juan Reynoso (video: ESPN)

“ Lo que yo vi en el Rose Bowl, fue una selección muy rigurosa que defendió con mucha atención. En esa tarea descuidó la parte ofensiva. Al margen de algunos rasgos, me hizo acordar a la ‘U’ del 2009 que es la forma dejugar de Juan Reynoso ”, precisó.

“La gente quiere que se parezca a la etapa de Gareca”

El periodista reconoció que en sus redes sociales lanzó una pregunta y se sorprendió con los resultados. “ En la encuesta que hice en Instagram , llegué a la conclusión de manera personal que, la gente lo que quiere ver en Perú es chocolate, juego, esa identidad, toque, esa gambeta y esa asociación. Eso le gusta a la gente. Y aunque Reynoso tiene una idea se va a jugar a como él quiere, debe mirar con atención ese pedido del público ”, explicó.

“ La gente no dirige, no hace ganar partidos, pero creo que Juan Reynoso debe atender esa parte la gente quiere que Perú intente parecerse a la etapa de Ricardo Gareca , en su intención de jugar, de cómo trataba la pelota el equipo de Gareca, tal vez en el siguiente juego veamos un equipo de más posición y de mucho más ‘chocolate’, como le dicen, y que a la gente la hizo sentir tan orgullosa ”, dijo con esperanza en el inicio del programa.

Asimismo, mostró preocupación por la falta de pesó en la banca del equipo nacional. “Tampoco es para tirarse a llorar, pero Perú es un equipo fiable sus doce o trece jugadores. Le iguala la intensidad y neutraliza a México, no lo dejó jugar, pero cuando se dan los cambios, Perú perdió peso en el partid o”

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana vuelve al verde por su revancha y la tendrá este martes ante El Salvador, en su segundo partido de la fecha FIFA. Juan Reynoso adelantó a la prensa que el equipo que presentará ante los centroamericanos sufrirá algunos cambios en relación al once que presentó ante México en Los Ángeles, California. La ‘Blanquirroja’ chocará este martes 27 de septiembre, desde las 7 p.m. (hora peruana), en el Audi Field, de Washington D.C desde la señal de Movistar Deportes y Latina.

TE PUEDE INTERESAR