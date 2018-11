Las cosas se pusieron tensas. Erick Osores se convirtió en tendencia en Twitter el último domingo por la noche tras sus declaraciones en el programa Fútbol en América, por el tema de violencia que ocurrió previo al partido del Boca Juniors y el River Plate.

Erick Osores conversaba con sus compañeros Óscar del Portal y Richard de la Piedra por el ataque de unos desadaptados al bus del Boca Juniors antes de su encuentro con el River Plate. Esto ocasionó que varios jugadores terminen lesionados y que, finalmente, el partido sea suspendido.

Lo que sorprendió a muchos televidentes de Fútbol en América fue escuchar las palabras de Erick Osores sobre la violencia en el fútbol. Según el conductor, el camino de la violencia es uno que todos los humanos terminan transitando, pese a que haya sanciones y castigos.

"Lo que es cierto es que la violencia es humana. Somos violentos. Me resultaría pararme acá y decir: 'Estoy indignado'. La semana pasada ocurrió y quedé lindo. Pero esto pasa todo el tiempo y en todas partes. Lo que creo es que no hay que ponerse en plan de 'Me indigno, pero me conviene porque en dos semanas voy a salir lindo'. La violencia está en nosotros, pero hay que tener reglamentos más severos, pero tienen que ser coherentes. Y aún así, la violencia no se va a acabar", declaró Erick Osores.

Este comentario fue criticado por sus compañeros. Para Richard de la Piedra, esa respuesta estaría intentando de justificar lo ocurrido. Incluso, cuando el conductora daba una opinión sobre las medidas que se podrían tomar contra los clubes involucrados, Erick Osores minimizó su idea.

"No vendamos el drama que 'Ay, la violencia', si pasa todo el tiempo y a toda hora. Vamos a intentar construir algo coherente y no más frases bonitas. No estoy de acuerdo con que hagas un drama de algo que pasa todo el tiempo", declaró Erick Osores.

Luego, el excompañero de Gonzalo Núñez, declaró que luchar contra la violencia dependía del nivel de tolerancia que cada persona tiene para ella y que, decir que hay que luchar contra ella, no iba a erradicarla o desaparecerla, porque 'siempre pasa'.

"Para luchar contra la violencia tienes que empezar por asumir tu nivel de intolerancia de violencia también y que pasa todo el tiempo y que siempre decimos las mismas idioteces. Siempre. Y tres semanas después, pasa. También tenemos que asumir el tema de la sociedad", sustentó Erick Osores.

Pero eso no fue todo. Después de eso, Richard de la Piedra y Erick Osores se enfrascaron en una fuerte discusión que terminó con la intervención de Óscar del Portal.

Richard de la Piedra: Pero estoy indignado pues Erick ¿Qué quieres pues, hermano?

Erick Osores: A mí ya no me sorprende porque lo veo todo el tiempo.

Richard de la Piedra: ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu opinión y la mía? Que yo quiero que se haga algo. Tú no porque como pasa en todos lados

Erick Osores: Tú quieres quedar bien...

Richard de la Piedra: ¿Quedar bien? A mí me interesa un reverendo rábano River y Boca. ¿Con quién quiero quedar bien yo?

Erick Osores: Te indignaste y dices: 'La violencia y esto y lo otro'. Hermano, no hacemos nada contra la violencia.

Richard de la Piedra: ¿Y tú crees que me quiero ganar algo con lo que digo hoy día?

Erick Osores: Nunca hacemos nada contra la violencia.

Richard de la Piedra: Nunca hacemos nada porque hay gente que piensa como tú. Por eso.

Erick Osores: Mucha gente habla contra la violencia, pero cuando llega la hora, nunca se hace nada y jamás cambia esto. Nadie hace nada.

Toda esta discusión se trasladó a Twitter, donde muchos usuarios arremetieron contra Erick Osores por 'normalizar' la violencia, en lugar de enviar un mensaje para erradicarla desde su posición como comunicador.

