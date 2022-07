Erick Osores, conductor de Fútbol en América, no se pudo resistir a los encantos de la bella conductora del sorteo de la Tinka, Sully Sáenz, y cuando estaba enviándole besos volados fue sorprendido por las cámaras del programa deportivo y ante el inesperado ‘ampay’ no tuvo mejor idea que invitar a la atractiva presentadora a sentarse en su lugar, junto a Óscar del Portal.

MIRA TAMBIÉN: Paolo Guerrero y Fortaleza negocian fichaje con esta polémica cláusula [VIDEO]

“ Uy, me agarraron despidiéndome de Sully ”, dijo Erick Osores, mientras enviaba besos volados con las dos manos a la modelo publicitaria y exchica reality ante la mirada cómplice de su compañero Óscar del Portal, quien bromeó con el incómodo momento, mientras el periodista le dibujaba un corazón con las manos a la conductora de los sorteos dominicales de una empresa de lotería.

“ Con Sully hemos bailado, así que pasa con confianza. Tú eres parte de este programa ”, dijo el periodista que también recibió el comentario de su otro compañero de programa, Jampool Cuadros, sobre la disposición de la modelo para acceder a su invitación del periodista.

Sully Sáenz aparece en América Deportes

Sully Sáenz se sentó el silla de Erick Osores: “La tienes calientita”

“ La salude con mucho cariño porque ella es... Ahí está mi Sully querida. Es más siéntate tu aquí Sully. Yo estoy demás, que ella conduzca, pregúntales por Piero Quispe, por Gareca ”, dijo el conductor de ‘Fútbol en América’ que buscó refugiarse detrás de cámaras.

Por su parte, Sáenz se mostró cómoda irrumpiendo en el programa deportivo. “Voy a dar la suerte también al deporte ja, ja, ja. Erick, qué bien se siente tu silla acá. Está calientita has estado empollando ja, ja, ja. Ya vamos por lo serio. ¿Lo de Gareca? Es una tristeza para todo el país definitivamente”, expresó la conductora.

Erick Osores fue troleado por Sully Sáenz antes de despedirse

Óscar del Portal tomó la palabra para asegurar que su compañero y conductor no sentía ninguna pena por la partida del ‘Tigre’ y el conductor afirmó. “ Yo soy sangre fría ”. Sully Sáenz le dio una divertida respuesta antes de abandonar el set “ Qué corazón tan frío, por eso estás así, como estás. No. saben qué, mejor me voy, gracias chicos ”, concluyó.

Óscar Del Portal se calentó por ‘maltrato’ a Ricardo Gareca

Minutos después, Óscar del Portal, que hace semanas hizo noticias por su vínculo escandaloso con la productora Fiorella Méndez, cuestionó las negociaciones de la FPF con Ricardo Gareca designando a directivos cuestionados en sus respectivos clubes’. “ A Gareca lo han maltratado, lo han ninguneado ”, afirmó.

El exfutbolista también consideró que los clubes profesionales también tienen responsabilidad en esta situación, por no tomar medidas contra la Federación (debido a que tres clubes son solventados) y solo emitir comunicados. “¿Hacen algo efectivamente para que esto no continúe?”, reflexionó.