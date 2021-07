Erick Osores ha sufrido un ‘cargamontón’ de los hinchas de la selección peruana después de una polémica publicación en sus redes sociales, sobre la reunión que tuvieron los exjugadores de la ‘Banquirroja’, Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas quienes formaron parte de los recordados ‘4 fantásticos’.

El periodista de América Deportes compartió una foto del ‘Loco’ junto al embajador de Bayern Múnich en su cuenta de Twitter, con el provocador mensaje: “Jugaron donde solo lo hacen los elegidos. ¿Te molesta? Sóbate”. Las respuestas en las redes sociales no se hicieron esperar.

“Por qué tendríamos que molestarnos? Si los que fracasaron en la selección fueron ellos...”, “Ya pues Erick no seas sobón de Pizarro y Vargas. Claudio no tiene punto de comparación...”, “Para mí, los elegidos siempre jugaron un mundial. ¿Te dolió? Sóbate...” fueron algunas de las respuestas de los hinchas sobre la frase compartida sobre ambos jugadores.

Periodista encendió la mecha sin medir las consecuencias (Captura Twitter)

Luego los comentarios giraron hacia el poco sentido de oportunidad del periodista, quien ya tuvo algunos antecedentes por sus opiniones ‘Sin filtro’. “Ese es su nivel de periodismo deportivo. Enfrentándose a su público de forma altisonante, solo porque piensan distinto respecto a un par de jugadores”, “Así es, primero se achora y después sale llorando... ‘No quise decir eso... Yo si los quiero a los de las departamentales’. ¿Se acuerdan?” y “No me molesta para nada! Me molestan tus comentarios altaneros cada vez que hablas de fútbol”, expresaron sobre el conductor de América Deportes.

Fanáticos de la 'Blanquirroja' cuestionaron al periodista deportivo (Captura Twitter)

Otros aprovecharon meter en la discusión a otros hombres de prensa. “Déjalo, este tipo terminará igual de mal que Gonzalo Núñez o Eddy Fleischmman, expectorados de la televisión. Son ellos los que se tienen que sobar...”, apuntó @GiselaRavina una de las fanáticas que participó del hilo.

