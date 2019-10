Erick Osores: Estas imágenes lo condenaron ante la Defensoría del Pueblo y América TV | VIDEO    

Erick Osores , conductor de América TV , ha tenido que pagar caro la ligereza de su lenguaje en contra de los dirigentes departamentales de la FPF. Primero recibió una fuerte en redes sociales y luego llegó el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y de su propio canal que lo suspendió por su indefendible postura.



"Condenamos mensajes discriminatorios de periodista Erick Osores, que pueden constituir delito de discriminación. Periodistas y medios deben cumplir mandato constitucional de contribuir a educación ciudadana y no promover prejuicios y estereotipos denigrantes", compartió la Defensoría del Pueblo en sus redes sociales.



Erick Osores aprovechó su espacio en Futboleros 2.0 para maltratar a los dirigentes de las FPF. "Como son unos cholitos que no saben defenderse, descuajeringados, que se ponen un saco verde con una camisa azul y que son malaspectosos, que no tienen ese nivel de haber llegado como gente de Primera División... son gente sin nivel, si lo quieres", dijo entre otros comentarios.



Video que condenó a Erick Osores ante la Defensoría del Pueblo y América TV

Ante la avalancha de críticas y denuncias de racismo y de clasista, Erick Osores tuvo que cerrar su cuenta de Twitter y luego ensayó una disculpas públicas en las que confirmó sus suspensión en América TV.