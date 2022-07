Las cámaras de Magaly Tv La Firme hicieron un recorrido por los circos más conocidos de Lima y se encontraron con varios personajes de Chollywood, entre los que destacó Erick Osores, quien hace unos días protagonizó un enfrentamiento con Paolo Guerrero.

El periodista deportivo fue consultado sobre su pelea con el ‘Depredador’ y lamentó que el futbolista no le haya pedido disculpas. “Hubiera sido ideal que se disculpe, no lo ha hecho, no me interesa. Personalmente yo pienso que Paolo vive en su nube, yo creo que está en su mundo”, acotó.

PAOLO ARREMETE CONTRA ERICK OSORES Y GONZALO NÚÑEZ

Paolo Guerrero se pronunció luego que los periodistas Erick Osores y Gonzalo Nuñez comentaron que Alianza Lima le ofrece al una fuerte suma de 96 mil dólares para formar parte de la Blanquiazul. El pelotero explotó ante la falsedad.

A través de su Instagram, el delantero aseguró que la información brindada por los comentaristas deportivos es mentira , por lo que esta vez no lo dejará pasar por desapercibido y se defenderá.

En esa línea, aseguró que no es novedad que Erick Osores y Gonzalo Nuñez siempre traten de descalificarlo y vendan una mala imagen de él. Aseguró que ambos periodistas son pagados para hacerle daño.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas). Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, dijo el futbolista.

“Solo les puedo decir al hincha blanquiazul que no se dejen llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí, yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño, para perjudicarme . El que ve fútbol sabe que solo hablan cosas negativas de mí, nunca han hablado cosas positivas, es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot). Espero y les digo nuevamente que no se dejen manipular por esta gente. Todo lo que dicen es totalmente. Triste, pero cierto”, concluyó.

