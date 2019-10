Erick Osores lloró tras ser suspendido de América TV por comentarios clasista y racistas | VIDEO

Erick Osores , periodista de América Televisón , ha sido suspendido de sus labores en América Televisión debido a comentarios discriminatorios contra los dirigentes departamentales de la FPF en su programa Futboleros 2.0 y que fue condenado por la Defensoría del Pueblo.

ligas departamentales y que se viralizaron en las redes sociales.



"Me equivoqué quiero ser fuerte como siempre, pero equivoqué feo. Quise ayudarlos con el tema de los estereotipos y los destruí. Quise revelarme ante ello y lo hice mal, los estereotipe y dije cosas que son ofensivas y solo les ofrezco mis disculpas", dijo entre lágrimas el conductor de América Tv .



Horas antes la Defensoría del Pueblo había condenado el proceder del hombre de prensa. "Condenamos mensajes discriminatorios de periodista Erick Osores, que pueden constituir delito de discriminación. Periodistas y medios deben cumplir mandato constitucional de contribuir a educación ciudadana y no promover prejuicios y estereotipos denigrantes", expresó la entidad en su cuenta de Twitter.





Erick Osores lloró al ofrecer disculpas por sus comentarios

América Televisión oficializó la medida a través de un comunicado “Informamos que hemos tomado acciones disciplinarias en relación al señor Erick Osores y ratificamos nuestro compromiso con el respeto a los derechos de todos y la no discriminación”, es lo que se lee en el comunicado.



Erick Osores realizó estos comentario en el programa Futboleros 2.0 que trasmite desde sus redes sociales. "Como son unos cholitos que no saben defenderse, descuajeringados, que se ponen un saco verde con una camisa azul y que son malaspectosos, que no tienen ese nivel de haber llegado como gente de Primera División... son gente sin nivel, si lo quieres", expresó el comunicador en su intento de graficar la imagen de los directivos.