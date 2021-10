Se puso terco y lo ‘destrabaron’. Erick Osores insistió en su propuesta para que la selección peruana afronte su partido más importante, en la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, sin la presencia de Gianluca Lapadula, y que sean Paolo Guerrero y Jefferson Farfán los encargados de dejar a Chile fuera del camino al mundial este jueves en el Nacional.

El programa ‘Fútbol en América’ planteó la pregunta sobre la presencia de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en el ataque de la ‘Blanquirroja’ y fue Erick Osores quien se mostró en contra de la presencia del atacante del Benevento. “Yo ya dije lo que pienso... Hay que ver cómo están (Paolo Guerrero y Jefferson Farfán) en la semana y arrancar con ellos y jugar 4-4-2″, propuso el conductor del programa.

Óscar del Portal, también panelista del programa, cuestionó la propuesta de su compañero y ubicó a Gianluca Lapadula como pieza fundamental. “Yo diría que no. Pero si viene Guerrero y en la semana entrena super bien no me desagrada. Pero me gustaría que Paolo sea punta y Lapadula retrocediendo para jugar un 4-2-3-1″, sostuvo el exfutbolista.

Erick Osores cuestionado por dejar fuera a Lapadula (Video: América TV)

“Si jugamos con dos puntas, perdemos un volante”

Pero la propuesta encontró un argumento en la realidad de la selección chilena. “Si jugamos con dos puntas perdemos un volante, y que los dos que quedan marquen mucho y jueguen menos. Cueva tendría que ir a atapar a (Mauricio) Isla y ponerlo sin que tenga a nadie respaldándolo me parece arriesgado”, comentó Del Portal.

Osores replicó con cara de pocos amigos y justificó su propuesta. “Ojo que el sector izquierdo de Chile viene con muchas bajas, no creo que sea una puerta abierta, pero creo que es un lado para atacar”, apuntó.