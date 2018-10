Erick Osores desató la polémica al indicar en el programa 'Fútbol en América' que Universitario de Deportes va a descender a segunda división y hacer un llamado a la hinchada crema a 'morir de pie como hombres". Este comentario no fue del agrado de los seguidores de la 'U', quienes inmediatamente le dijeron de todo en las redes sociales y lo calificaron de atrevido por dar por 'muerto' al equipo de crema, que el último fin de semana entró a zona de descenso tras perder 4-2 ante Ayacucho FC.



"Yo creo que la 'U' va a descender, pero les digo a ustedes [hinchas] que mueran de pie, como hombres. Llenen la cancha. (...) Vayan todos", dijo Erick Osores en su programa comentar los problemas administrativos que Universitario afronta actualmente.

Erick Osores recordó también la campaña del Deportivo Municipal de 2009, año en que 'Los ediles' descendieron de la Segunda División a la Copa Perú, y puso de ejemplo a la hinchada edil que cuando peor jugaba su equipo fue cuando más lo apoyó.

"En el 2009, nos tocó pasar el peor momento de nuestra historia. Ir a Segunda no era un drama para 'Muni', el máximo drama fue descender de Segunda a Copa Perú. Fue lo más horrible que me tocó pasar como hincha", mencionó Erick Osores. "Algo que hice y de lo que no me arrepiento: más perdíamos, peor jugábamos, nunca ganábamos, nos íbamos en picada, nos quitaban puntos. Los partidos eran más bravos y más difíciles y yo más iba al estadio", agregó.

De la misma forma en que Erick Osores fue al estadio en el último partido del 'Muni' en 2009 cuando ya se sabía condenado a descender, es que llamó a los hinchas de Universitario que pese a que vayan a la baja tienen que ir al estadio a apoyar al equipo del cual se dicen seguidores.

"Yo le digo a los hinchas de Universitario, esta noche, ustedes que son tantos y son mucho más que nosotros [los hinchas del Municipal], vayan a morir de pie con su club. Se están yendo a la baja. Yo creo que se van a ir a la baja. Yo creo que la U va a descender. Yo les digo a ustedes que mueran de pie, como hombres. Llenen la cancha".

Aseguró que pese a que la "U" tiene 35 puntos en la Tabla acumulada, tres por debajo del siguiente que es Unión Comercio y diez más que Comerciantes Unidos, el colero del Descentralizado, y su descenso se muestra cada vez más inminente los hinchas no pueden dejar una butaca libre.

"Son miles y millones. Si les habilitan dos tribunas, que no quede una butaca libre. Vayan todos. Jueguen su partido. Mueran de pie. Si salvan, salvan, en buena hora por ustedes, pero si no salvan, mueran de pie. No están muriendo de pie", enfatizó Erick Osores.

Como era de esperarse los comentarios de Erick Osores no cayeron nada bien a la hinchada crema y más de uno no dudó en responderle a través de las redes sociales

Erick Osores al hincha de la u: "Yo soy hincha de Muni y el 2009 sabía que bajaríamos de 2da a Copa Perú e igual compré mi boleto a Sullana para morir de pie con mi club. Yo creo que la u va a descender. A uds hinchas cremas, que son muchos más que nosotros..mueran de pie"



Erick Osores acaso eres nuevo en el fútbol??? Acaso no sabes que a la U nunca lo debes dar por muerto??? — Rainer torres (@TorresRainer) 1 de octubre de 2018

Me joderá mucho lo de Erick Osores pero tiene mucha razón. Sólo quedar ir al estadio y que la nosotros, los hinchas, juguemos nuestro partido aparte en las tribunas. HAGÁMOSLO POR LA U, NO POR LOS PECHOSFRIOS QUE NOS REPRESENTAN. — Crema Noticias (@cnoticias12) 1 de octubre de 2018

¿Gracioso te crees, @ErickOsores? ¿Crees que haciendo gestos religiosos y pidiendo música del "Aposento Alto" antes de presentar la nota de Alianza la gente se la va a comer que estás hablando de "San Leao"?



Una bajeza lo que acaba de hacer en FA. — El Rincón Aliancista (@RinconDeAlianza) 24 de septiembre de 2018

Este se ha vuelto amarillo para siempre estar en boca de todos @ErickOsores mala leche — Pedro Kovacic V (@PkovacicV) 1 de octubre de 2018

Siento que para un periodista deportivo, lo de Erick Osores estuvo bastante fuera del lugar. — Nicole (@nickyiscandace) 1 de octubre de 2018

@ErickOsores Hace mucho que mi tocayo se dedica mas al "espectaculo polemico" que a opiniones de futbol serio.@Universitario — ERICK (@ErickEncis0) 1 de octubre de 2018

Quien es Erick Osores? No le demos importancia a un pavo, vamos al estadio el jueves a alentar y punto. — Señor C (@krojas2000) 1 de octubre de 2018